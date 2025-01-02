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全台5里長有大陸國籍恐解職 內政部：去函區公所照規定辦理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。記者林伯東／攝影

南投縣前議員史雪燕日前遭內政部以違反國籍法為由，解除議員公職。內政部長劉世芳今主持部務會議後記者會表示，經查目前在台灣有5名里長持有中華人民共和國國籍，已去函主管機關區公所，要求按照國籍法或戶籍法等相關規定辦理。未來恐面臨解職等處分。

內政部去年函文南投縣議會，告知已在去年12月2日解除史雪燕議員公職。針對國民黨質疑剝奪陸配參政權，劉世芳說，牽涉到兩岸人民關係條例、國籍法、戶籍法，史雪燕在2021年就任議員時就簽字效忠中華民國憲法等，依據相關規定，宣誓就職一年內要放棄大陸國籍，當時已在2009年分別函給各縣市，沒有所謂事後告知。

內政部常務次長吳堂安說，史雪燕已在12月30日遞狀提訴願，內政部表示尊重，也會按規定處理。

劉世芳補充，經查核全國議員與里長身分狀態，並與立法委員確認後，發現台灣有5名里長具有中華人民共和國國籍，內政部已分別去函主管機關區公所，請區公所按照國籍法與戶籍法規定辦理。

劉世芳強調，陸配到台灣後享有部分福利外，若要參政必須要有完整中華民國國籍，體諒到第三地放棄國籍需要時間，因此才有當選後一年內放棄的規定，但很多人不遵守，因此民選公職的身分會被取消。

內政部表示，註銷中國戶口登記，並非喪失國籍，戶籍與國籍是不同的法律概念。中華人民共和國的人民身分既已轉換中華民國國民，擔任公職即應遵守國籍法相關規定，於任職、當選後依法放棄中華民國以外國籍。

內政部長劉世芳說，史雪燕在2021年就任議員時就簽字效忠中華民國憲法等，依據相關規定，宣誓就職一年內要放棄大陸國籍，當時已在2009年分別函給各縣市，沒有所謂事後告知。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳說，史雪燕在2021年就任議員時就簽字效忠中華民國憲法等，依據相關規定，宣誓就職一年內要放棄大陸國籍，當時已在2009年分別函給各縣市，沒有所謂事後告知。記者張曼蘋／攝影

內政部 劉世芳 國籍

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