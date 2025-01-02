快訊

吳淡如病倒失聲…自曝病容照「看起來好像奄奄一息」 女兒不捨擁抱

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

賴清德邀韓國瑜喝「和解咖啡」 賴士葆諷：黃鼠狼給雞拜年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統拋出和立法院長韓國瑜，一同喝「大和解咖啡」的邀請。圖為賴總統（左）與韓國瑜院長（右）一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，進場時分別向在場來賓致意，兩人互動不多。記者林俊良／攝影
賴清德總統拋出和立法院長韓國瑜，一同喝「大和解咖啡」的邀請。圖為賴總統（左）與韓國瑜院長（右）一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，進場時分別向在場來賓致意，兩人互動不多。記者林俊良／攝影

賴清德總統拋出和立法院長韓國瑜，一同喝「大和解咖啡」的邀請。國民黨立委賴士葆說，既違和又矯情，黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

賴士葆說，賴清德雙少數執政的架式，比完全執政的蔡政府更專制鴨霸，從去年5月上任到現在，整個朝野都在內鬥、內耗。執政黨帶頭撕裂族群，製造衝突對立，賴清德把過去在台南市長時，長期對抗台南市議會的戲碼搬到台北，賴清德選輸但絕不認輸的哲學，因此朝野一直處於對抗的狀態。連最基本民主理念少數服從多數都做不到，還扯談更大的民主，台灣民主被民進黨扭曲蹂躪，完全背離民主真諦，念茲在茲只為滿足執政黨的最大利益。

賴士葆表示，賴清德不肯面對朝小野大的現況，上會期的國會改革法案被御用大法官以釋憲的方式閹割掉。這個會期通過的財劃法、選罷法和憲訴法，又是要暫時處分、又是覆議、又是釋憲，又算計著如何操作選舉、罷免、創制、複決的權利。所謂人民作主，就是要用公投及罷免等戰術來贏回國會席次。讓執政黨可以反敗為勝，造成政局動盪，付上多大的社會代價都在所不惜。

賴士葆提到，立委任期到今年2月才滿一年，各地區的罷免藍委的連署活動卻早就開始，這是違反選罷法的規定，中選會變成執政黨的附隨組織，對違法行為視若無睹，主委李進勇竟然說目前無法律可規範，屬於個人自由。

賴士葆批，中選會是獨立機關卻不持守中立立場，縱容違法行為，應該被譴責。另外綠媒大肆刊登幾十名要被罷免的藍委的姓名照片，開始進行選戰操作，賴政府黨選之後不停的發動政治鬥爭，政府心中沒有人民福祉，只有政黨利益。

賴士葆強調，過去幾個月，少數政府發動青鳥群聚抗議國會修法，利用大法官釋憲廢除三讀通過的法案，現在要發動全民進行大罷免，想要讓奪回國會最大黨。賴清德一手拿胡蘿蔔，另一手拿著兇刀磨刀霍霍，對在野黨喊殺喊打，這樣的時空背景竟然要邀立法院長喝和解咖啡，實在既違和又矯情，黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

賴士葆 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德更大的民主 國高中公民課沒教嗎？

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

【重磅快評】川普邀習出席就職 賴清德還在吹民主牛皮

賴清德示好韓國瑜 李彥秀：想製造與朱立倫矛盾是笑話

相關新聞

賴清德邀韓國瑜喝「和解咖啡」 賴士葆諷：黃鼠狼給雞拜年

賴清德總統拋出和立法院長韓國瑜，一同喝「大和解咖啡」的邀請。國民黨立委賴士葆說，既違和又矯情，黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

【重磅快評】川普邀習出席就職 賴清德還在吹民主牛皮

賴清德新年談話兩個詞一直在文稿中閃現，一個是台灣，一個是民主，民主說了２６次，台灣更是多了一倍，將近５０次。以至於，整篇...

陸學者：賴接受九二共識 才有兩岸機制性交流

針對兩岸旅遊如何重啟，賴清德總統昨提出可由兩岸觀光「小兩會」先行談判，截至昨晚，大陸國台辦尚未回應。上海東亞研究所副所長...

立委：盼賴總統說到做到 莫口惠而實不至

賴清德總統昨表示，如果中國真有誠意，可先由台灣的文旅會（指台旅會）和大陸的海旅會進行談判。朝野對此正面看待，但呼籲賴總統...

兩岸觀光鬆綁？ 賴總統拋小兩會先談判

針對兩岸觀光鬆綁進度，賴清德總統昨天在新年談話表示，阻撓兩岸交流的是中國，不是台灣；台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有...

學者促定位 是朝野對話或院際調解？

賴清德總統提出打算邀請立法院長韓國瑜「喝咖啡」。文化大學廣告系教授鈕則勳解讀，賴總統想塑造朝野和解的形象，卻不願放棄與在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。