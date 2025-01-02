立委：盼賴總統說到做到 莫口惠而實不至

賴清德總統昨表示，如果中國真有誠意，可先由台灣的文旅會（指台旅會）和大陸的海旅會進行談判。朝野對此正面看待，但呼籲賴總統不要口惠而實不至。國民黨立委陳玉珍說，賴總統為何不直接宣布解除禁團令？這才是非常大的善意。

國民黨立委王鴻薇表示，希望賴政府說到做到，去年我們的觀光人數大幅滑落，交通部開出的一千萬觀光人次跳票，只有七八五萬人次，而在雙城論壇後，上海釋出了相當善意，願意開放上海團來台灣旅遊，「請問一下，賴政府有沒有掌握這一個橄欖枝跟契機呢？」

陳玉珍說，大陸官員不會隨便講一個內部沒有討論過的政策，上海副市長華源在雙城論壇表示將積極推動上海居民赴台團隊遊、國台辦發言人陳斌華說「積極研究」擴大大陸居民赴台旅遊，這些都顯示陸方在釋出善意，可惜陸委會沒有好好接球。

陳玉珍表示，現在變成賴總統拋球，希望大陸也可以考慮一下，但她個人持悲觀態度：「上次陸方丟球我們不接，這次我們丟球，大陸恐怕也不會接，兩岸旅遊業者命運多舛。」

台東縣國民黨立委黃建賓疾呼，兩岸觀光旅遊、農產銷售與相關產業從業人員、農民生計息息相關，呼籲賴總統不要只有喊話，更應該拿出實際作為，不要只顧著當「（民進黨）賴主席」，卻忘記總統應有責任。

民眾黨立委林憶君表示，雖然賴清德仍強調台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序交流，但至少終於看見賴總統釋出善意，願意透過台灣文旅會，跨出重要一大步，希望兩岸政策的善意要積極實踐，不要淪為空口說白話、說一套做一套。

民進黨立委陳冠廷表示，賴總統已釋出善意，希望中方能夠正面應對。

商品推薦