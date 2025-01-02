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陸學者：賴接受九二共識 才有兩岸機制性交流

聯合報／ 特派記者謝守真、記者陳政錄／上海—台北連線報導
上海東亞研究所副所長包承柯表示，小兩會進行談判，首先要海協會、海基會先有溝通，才會有進一步發展，而這就需要賴清德接受和承認「九二共識」，在此架構裡有所滿足下，才可能會出現兩岸機制性交流。記者謝守真／攝影
上海東亞研究所副所長包承柯表示，小兩會進行談判，首先要海協會、海基會先有溝通，才會有進一步發展，而這就需要賴清德接受和承認「九二共識」，在此架構裡有所滿足下，才可能會出現兩岸機制性交流。記者謝守真／攝影

針對兩岸旅遊如何重啟，賴清德總統昨提出可由兩岸觀光「小兩會」先行談判，截至昨晚，大陸國台辦尚未回應。上海東亞研究所副所長包承柯表示，小兩會談判首要有海協會與海基會的溝通，這就需要賴清德接受「九二共識」，在此架構下才可能出現兩岸機制性的交流。

大陸國台辦先前已多次表態，台灣民眾赴大陸團隊遊不需要兩岸協商，並稱當前兩岸人員往來的問題和阻礙完全在民進黨當局，包括禁團令、赴陸旅遊橙色警示等等。

兩岸就觀光開放議題爭論已久，二○二三年八月，我方公布恢復兩岸觀光旅遊規畫，國台辦也抨擊是「名為恢復，實則拒不解禁」。去年十二月廿五日，大陸國台辦發言人陳斌華就兩岸觀光開放對我方提出「三問」，並回應陸委會建議由小兩會溝通協商的說法。陳斌華當時稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流設置的種種障礙。

針對賴總統說法，包承柯指出，現在賴清德要做的事，首要就是接受九二共識，在這個架構下，才可能出現兩岸機制性的交流。他並指，兩岸現階段更多的可能是在城市交流的框架內推動市民間的交流往來，台北市長蔣萬安在九二共識下推動兩岸關係發展，這與大陸方面是有共識的，因此上海副市長華源此前赴台北參加雙城論壇時提出，上海願意透過論壇機制，推動上海旅客赴台北旅遊參訪。

九二共識 國台辦 海基會 賴清德 陳斌華 陸委會 雙城論壇

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