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隨團在野立委：比起喝咖啡 明是非更重要

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋／台北報導
民眾黨立委陳昭姿表示，賴總統要化解朝野對立，比起喝咖啡，更重要的是「明辨是非」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委陳昭姿表示，賴總統要化解朝野對立，比起喝咖啡，更重要的是「明辨是非」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀請立法院長韓國瑜代表國家，率領朝野參加美國總統當選人川普的就職典禮，並打算於啟程之際邀請代表團到總統府喝咖啡。即將組團前往美國的民進黨立委樂觀其成，在野立委則呼籲賴總統應和朝野領袖進一步溝通，台灣沒時間能內耗。

韓國瑜帶領的代表團成員包含民進黨立委王定宇和陳冠廷、國民黨立委柯志恩、李彥秀與葛如鈞，以及民眾黨立委陳昭姿。對於賴總統的咖啡之邀，李彥秀說，若有機會向賴總統建言，還是朝野和諧為主，台灣沒有太多時間能虛耗、內耗。

李彥秀也說，賴總統期待兩岸春暖花開，這也是台灣的主流民意，期盼總統能釋出更多善意，從觀光與民間交流開始，讓兩岸步上善意的螺旋。

柯志恩直言，她自己在立院很清楚，現在面臨的問題是朝野之間信任度不夠、溝通很差，開會大家永遠都在吵架，你罵我、我罵你，這才是最基本要解決的問題，賴清德最需要面對的是立院的朝野攻防，找立院朝野黨團三長，大家共同看要怎麼把議事弄得更完整。

陳昭姿表示，賴總統要化解朝野對立，比起喝咖啡，更重要的是「明辨是非」；賴總統就任後，執政黨在國會無理取鬧，表決輸了就訴諸民粹，行政院更是不遵守立院通過的決議與法律，動輒提覆議、釋憲，最令人無法接受的是司法追殺第二大在野黨的黨主席。

王定宇表示，二○二五年剛開始，全民都希望台灣有一個穩定的政局，賴總統跟韓院長見面交辦特使該做的事情，非常恰當，大家也能坐下來好好溝通。

賴清德

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