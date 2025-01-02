學者促定位 是朝野對話或院際調解？
賴清德總統提出打算邀請立法院長韓國瑜「喝咖啡」。文化大學廣告系教授鈕則勳解讀，賴總統想塑造朝野和解的形象，卻不願放棄與在野對抗衝撞的基本路線。台大教授左正東則提醒，賴總統和民進黨需要轉換想法，不能從道德、意識形態角度全盤否定在野黨的所有主張；賴總統也應清楚認知自己的角色，抱持中立立場才能調解院際糾紛。
鈕則勳指出，賴清德是想藉此營造朝野和解的形象，不過，僅針對韓國瑜，而不提在野黨主席朱立倫，不免令人質疑此舉試圖分化國民黨陣營、製造韓、朱心結，畢竟談了什麼，外界無法揣測，如果後來有被放話的情況，就可能造成藍軍內部的誤解。
另一方面，賴清德在談話中指人民有選舉罷免創制複決等權利，鈕則勳解讀，賴仍採取和戰兩手策略，一方面提出與韓喝咖啡，但另一方面仍不放棄對抗在野的路線，沒有要放手的跡象。鈕則勳質疑，總統元旦講話通常訴求團結，不過賴又提到屬於政治操作、呼應民進黨既定主軸的論述，等於承認仍將「戰到底」，是很怪的安排。
鈕則勳並指出，賴總統在韓國瑜率團訪美前提出喝咖啡，或許打算藉此設定韓國瑜此行對外談話、尤其政策性論述的框架，除了代表賴仍不放心韓，某種程度也是對韓的掣肘。
左正東則認為，賴清德釋出朝野對話、協商解決分歧，是正確方向，但更進一步來說，賴總統及民進黨府院黨應該清楚認知，朝野要化解分歧，必然要有所妥協，不可能一方全拿、還能改變對抗的現狀。
左正東並提醒，賴清德究竟如何定位與韓的談話？若認定是朝野政黨領袖間的對話，就應該與朱立倫接觸；若是憲法賦予的院際調解角色，就必須堅定中立的立場；假如他仍站在在野黨的對立面、認定在野黨的主張不對，就不適合扮演調解者的角色。
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