新聞幕後／府曾數次邀約 韓國瑜婉拒「氣氛不宜」

朝野僵局難解，賴清德總統昨天表態將邀立法院長韓國瑜「喝咖啡」，時間點約在本月中旬。據了解，賴總統認為國家元首有團結內部之責，除邀韓國瑜組團赴美慶賀川普就職，去年國慶後，府方高層也數度邀約韓「互動、對話」，盼化解朝野分歧，但韓皆以「此時氣氛不宜」婉拒。

賴政府執政以來，面對國會三黨不過半的政治現實，民進黨比人頭屈居劣勢，只能透過「憲政手段」反制國會多數通過的法案。

與此同時，賴總統也了解，朝野長期的對立，勢必不利於國家發展，因此就任半年多來，他也不斷思索可能可以團結朝野、化解分歧的方式。黨政人士說，邀請韓國瑜率領朝野代表，赴美參與慶賀川普就職典禮，就是一種善意。

黨政人士指出，藍營先前表示賴總統應「循例」請立法院長擔任特使赴美慶賀，但國會議長組團並非慣例，前總統蔡英文第一任期，由行政院前院長游錫堃率團赴美祝賀川普就職；蔡的第二任期，則由時任駐美代表蕭美琴出席拜登就職；賴總統邀韓國瑜組團赴美，「藍營應該理解箇中意涵」。

總統府秘書長潘孟安日前在立法院表示，他曾銜賴總統之命，希望在國慶後邀韓國瑜與賴總統共餐，但韓當時婉拒。知情人士說，國慶之後，賴總統認為韓國瑜舉辦國家慶典辛勞，數次透過府方高層邀韓互動，但韓皆以此時氣氛不宜婉拒。

知情人士指出，這次賴總統透過新年談話擬邀韓國瑜喝咖啡、聊國家大事，與先前幾次邀約相同，都是釋出善意，希望透過對話互動，尋求朝野合作、化解分歧的可能，不過，並非外界解讀的總統啟動「院際協調」。

過去我國慶賀團出發前，總統多會邀團隊成員會晤、交付任務；賴總統與韓國瑜的「和解咖啡」有望在韓率團啟程前、約本月中旬舉行，但仍須視立院議事而定。

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