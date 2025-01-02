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國會議長須中立 成綠施力點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德（左圖）總統在新年談話表示，打算邀請立法院長韓國瑜（右圖）到總統府，大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事。圖／聯合報系資料照片
賴清德（左圖）總統在新年談話表示，打算邀請立法院長韓國瑜（右圖）到總統府，大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在新年談話表示，打算邀請立法院長韓國瑜到總統府，大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事。和解咖啡從前總統蔡英文執政時期至今一直沒喝成，綠營人士表示，主要是兩大原因，首先是朝野沒互信，彼此都認為對方不安好心；再者，國民黨是國會第一大黨態勢清晰，表決既然都能贏，和執政黨坐下來談的動機自然不強烈。

目前所稱的「大和解咖啡」，是一九九五年時任民進黨主席施明德提出的政治理念，主張在野黨進行大聯合，以促成整個社會的和解。

蔡英文執政時，在二○一七年國慶大會上，她首先感謝三位前總統李登輝陳水扁馬英九對台灣貢獻，並邀請各政黨領袖坐下來談，期許台灣更團結。但外界關注的這杯「朝野領袖大和解咖啡」，一直沒有下文。

綠營人士指出，韓國瑜的回覆「重要的是能建立互信」，已道出和解和解咖啡一直喝不成的主因，由於賴清德還身兼民進黨主席，藍營勢必會顧忌：邀喝咖啡的是論輸贏的「賴主席」，而不是全民總統賴清德，會吃執政黨兩手策略悶虧。

綠營人士說，蔡政府在去年政權交接看守期也曾邀請在野領袖，當時藍白對於能否在立法院合作尚有變數，國民黨都不願接招，現在藍白合穩定過半，沒有過不了的法案，國民黨根本不用和賴總統談，有爭議就進入表決即可。

該人士表示，這正是賴總統邀約韓國瑜，而非國民黨主席朱立倫或國民黨立院黨團總召傅崐萁的用意所在，朱、傅是現在體制內贏家，沒必要甩賴清德。反而是名義上要保持中立的國會議長，成了綠營的施力點，相信「賴韓會」成局機會，會比過去高出不少。

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