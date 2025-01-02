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觀察站／總統和戰兩手策略 和解咖啡恐走味

聯合報／ 本報記者周佑政
季青漫畫 林琳文
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新年伊始，賴清德總統「遞橄欖枝」邀立法院長韓國瑜喝「大和解咖啡」，但同時針對立法院三讀法案，賴也強調行政院等憲政機關將提覆議、釋憲，且暗示不排除藉公投複決國會多數通過的法案。賴總統的和戰兩手策略，能否化解朝野對立僵局，恐是大哉問。

選罷法憲法訴訟法財劃法修法闖關成功後，賴總統曾表示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。賴總統昨親自解答何謂「更大的民主」，包括政院覆議、其他憲政機關聲請釋憲，以及透過選舉 、罷免、創制、複決展現「人民作主」精神。

賴總統所言，其實是循先前針對立院通過的國會改革法案的救濟手段，「杯葛」國會多數通過的法案，走的是「對抗的老路」。

雖然賴總統在新年談話釋出善意，盼在韓國瑜率朝野代表前往祝賀川普就職前，邀韓到總統府喝咖啡、一起聊國家大事。不過隨即被藍營質疑，總統本來就會在代表團出發前會見成員，是行禮如儀的官方行程，稱不上「和解咖啡」，呼籲賴總統應邀在野黨主席共商國是。

其實，賴總統早在去年一月當選後就曾表示，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，他身為總統領導國家，很樂意跟在野黨領袖見面共商國是。

但賴政府執政逾半年，朝野領袖溝通對話始終未果，取而代之是無止境的對立，政局動盪對民進黨也非益事。

賴總統若藉會見慶賀代表團名義邀韓國瑜喝咖啡，接下總統特使這份任務的韓國瑜很難拒絕。但包括藍營在內的在野黨，也會認為民進黨依舊充滿「政治盤算」，而非真心誠意想要朝野和解；即使賴總統與韓國瑜喝了咖啡，恐怕也是一杯走味的咖啡。

只要民進黨面對在野的對抗姿態沒有改變，朝野紛擾自然不易化解。新的一年，朝野能否化干戈為玉帛，讓國政有一番新氣象，這把和解之鑰，最終還是掌握在賴總統手中。

國會改革法案 憲法訴訟法 財劃法 賴清德 選罷法 釋憲 韓國瑜

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