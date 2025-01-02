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藍看賴總統談話 「感覺要繼續鬥」

聯合報／ 記者鄭媁王千豪林銘翰／台北報導
國民黨昨天在中央黨部舉行元旦升旗典禮，前總統馬英九（右起）、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人手牽手一同高呼加油。記者許正宏／攝影
國民黨昨天在中央黨部舉行元旦升旗典禮，前總統馬英九（右起）、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人手牽手一同高呼加油。記者許正宏／攝影

朝野對立加劇，賴清德總統昨天表示，打算邀請立法院長韓國瑜啟程赴美之際，到總統府喝咖啡。國民黨主席朱立倫昨天則在中央黨部前升旗典禮表示，去年台灣在賴清德政府領導之下，只能用「鬥」字形容，鬥在野黨、鬥全民，以雙少數要鬥多數；兩岸也是鬥，不斷地鬥，只會造成國內動盪，全民受害。

朱立倫說，期許二○二五年是「和」的一年，只有大家遵守民主的規範，才能和；只有大家敞開心胸、換位思考，才能和；中央跟地方和，朝野和，國會和，台灣才有未來。

針對賴總統的新年談話，藍營人士指出，賴總統已為「更大的民主」掀牌，就是罷免與複決，直接向所有在野力量宣告他要繼續鬥；他邀請韓國瑜喝咖啡，一想利用立法院長的中立性，讓立院運作有點空間；二是有意見縫插針、分化朱韓。

藍營人士認為，賴清德選在韓國瑜要赴美參加川普就職典禮之際找來喝咖啡，這並非啟動院際協調權，而是把立法院長當成ＡＰＥＣ特使一樣要韓來接見，顯示賴清德並不尊重人，加上他上任以來未與朝野政黨互動，顯示二○二五年仍延續「鬥」的架構。

國民黨立委王鴻薇也說，民進黨立院黨團總召柯建銘前兩天還說要罷免韓國瑜，賴總統現在就要跟韓院長喝咖啡，難道在唱雙簧？顯得沒有誠意。

國民黨立委李彥秀也說，賴總統若真有心化解朝野衝突與對立，應該真心誠意拜會在野黨領袖，遞出橄欖枝化解歧見，這才是總統的格局與高度。

民眾黨批評，賴總統在新年談話提及廿六次「民主」，卻在過去一年獨攬司法及行政權，暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，民主成為「民進黨作主」，在國內破壞和諧、製造分裂，國人因自我認同遭致獵巫。

朱立倫 李彥秀 柯建銘 王鴻薇 罷免 賴清德 韓國瑜

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