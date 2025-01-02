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賴總統：續提高國防預算
針對未來變動的國際局勢，賴清德總統昨天在新年談話中表示，台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素；台灣必須居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。
賴總統說，新的一年，變動的國際局勢，對全球民主國家而言，充滿嚴峻的挑戰。當前俄烏戰爭、以哈衝突仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。
賴總統表示，台灣必須居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。守護台灣的民主和安全，人人有責，「我們要凝聚每一分力量，來提升全社會防衛韌性」，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。
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