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賴總統建議觀光「小兩會」先協商 觀光署：盼對岸展現善意

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統今天發表新年談話。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天發表新年談話。記者季相儒／攝影

賴總統1日提到，台灣希望跟中國大陸在對等尊嚴下健康有序交流，建議先由「台旅會」與「海旅會」進行協商。對此，交通部觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

先前雙城論壇時，上海副市長華源提到將推動上海陸客團來台旅遊，讓兩岸觀光似乎出現曙光。賴總統今日在元旦談話後接受媒體採訪時也提到，希望兩岸在對等尊嚴下健康有序交流，並提出可以先由台旅會與海旅會進行協商。

觀光署說，財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱「台旅會」），為交通部於2006年捐助成立之財團法人，代表政府與中國大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台。目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來臺旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

觀光署表示，兩岸觀光旅遊的安全及品質，是我方核心關切事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

觀光署說明，在目前兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關準備工作均已就緒，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況或經由觀光小兩會協商，即時相應實施。有關恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

觀光署 賴清德

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