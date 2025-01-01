賴清德提兩岸觀光「小兩會」 陸學者：滿足九二共識才有下一步

針對兩岸旅遊如何重啟，賴清德總統1日提出，若大陸真有誠意，建議可由兩岸觀光「小兩會」先行談判。對此，上海東亞研究所副所長包承柯表示，小兩會談判首要有海協會、海基會的溝通，才會有進一步發展，而這就需要賴清德接受「九二共識」，在此架構裡有所滿足下，才可能出現兩岸機制性交流。

包承柯接受本報採訪時表示，賴清德提出希望透過「小兩會」（台旅會、海旅會）先進行溝通談判的話，其中還有一個兩岸間的機制性問題存在，即是大陸海協會與台灣海基會要先有溝通，才會有後續進一步的發展。他認為，現在賴清德要做的事，首要的「就是要接受九二共識，承認九二共識，在這個架構裡面有所滿足的情況下，才可能會出現兩岸機制性的交流」。

包承柯說道，大陸與台灣兩地，「現階段更多的可能是在城市交流的框架內推動市民間的交流往來」。而台北市長蔣萬安在九二共識下來推動兩岸關係發展，這「與大陸方面是有所共識的」。因此上海副市長華源此前赴台北參加雙城論壇時透露，上海願意透過論壇機制，推動上海旅客赴台北進行旅遊參訪的安排，這「也是積極想打開推動兩個城市間交流的管道」。

包承柯強調，大陸在推動兩岸交流上開放積極，並非如賴清德所說的「阻撓兩岸交流」，但要從機制上解決雙邊問題仍需有所規範，如此才得以推動交流交往。「陸方在各管道、各方面都願意主動地提出一系列的旅遊邀請，歡迎台灣民眾及各界人士赴陸。」

談到大陸是否可能全面開放旅客赴台，包承柯稱，現在還未到全面推進兩岸旅遊的狀態。兩岸間交流存在的關鍵問題，實際上還在賴清德當局的台獨分裂政策所致，還有民進黨當局應撤除在疫情當中對兩岸交流所設的一些「政策安排」，這些政策若不調整，對進一步開展兩岸民間旅遊來訪會有問題。

另，包承柯還提到，大陸國台辦發言人陳斌華前不久針對兩岸觀光所提出的「三問」，「這些問題需要賴清德當局正面回答」。不過，他強調，即使在如此嚴峻的兩岸情勢下，大陸接下來仍將循可推動機制性交流的城市交流，以推進兩岸間的旅遊進展。

賴總統於元旦上午發表2025年新年談話後回應媒體就兩岸觀光提問。賴總統首先引用數據指出，「真正阻撓兩岸交流的是大陸，並不是台灣」。他強調，台灣希望跟大陸在對等尊嚴之下進行健康有序的交流，並建議可以先由台灣的文旅會（應是台旅會）和大陸的海旅會，兩會先進行談判。 上海東亞研究所副所長包承柯表示，小兩會進行談判，首先要海協會、海基會先有溝通，才會有進一步發展，而這就需要賴清德接受和承認「九二共識」，在此架構裡有所滿足下，才可能會出現兩岸機制性交流。記者謝守真／攝影

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