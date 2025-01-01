營造朝野和解形象？賴總統邀韓國瑜喝咖啡 學者：堅守中立才能調解糾紛

賴清德總統今天提出打算邀請立法院長韓國瑜「喝咖啡」。文化大學教授鈕則勳解讀，賴總統想塑造朝野和解的形象，但卻不願放棄與在野對抗衝獨的基本路線。台大教授左正東則提醒，賴總統應清楚認知自己的角色，抱持中立立場才能調解院際糾紛。同時賴總統也需要在想法上轉換，不能從道德、意識形態角度全盤否定在野黨的所有主張。

賴政府上任後朝野對立嚴重，賴清德總統今天表示，他打算邀請立法院長韓國瑜啟程參與美國總統當選人川普就職典禮之際，到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。

文化大學廣告系教授鈕則勳解讀，賴清德是想藉此營造朝野和解的形象，不過針對韓國瑜而不提在野黨主席朱立倫，卻不免令人質疑此舉試圖分化國民黨陣營，製造韓、朱心結，畢竟談了什麼外界無法揣測，如果後來有被放話的情況，那就可能造成藍軍內部的誤解。

另一方面，賴清德在談話中指立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，又被外界解讀不願放棄衝突對抗路線，鈕則勳解讀，賴仍採取和戰兩手策略，一方面提出與韓喝咖啡，但另一方面仍採取對抗基調，不放棄鬥在野的路線，沒有要放手的跡象。鈕則勳質疑，元旦講話通常訴求團結為主，不過賴又提到純政治操作、呼應民進黨既定主軸的論述，等於承認還是要「戰到底」，是很怪的安排。

鈕則勳同時指出，賴總統提到在韓國瑜率團訪美之前喝咖啡，也或許打算藉此機會設定韓國瑜此行對外談話、尤其政策性論述的框架。鈕則勳分析，韓國瑜免不了與外國政要接觸，可能想講自己的主張或國民黨對美中台的政策立場，對此不放心的賴總統，某種程度也是對韓的掣肘。

左正東則認為，賴清德釋出朝野對話、協商解決分歧是正確的方向，但更進一步來說，賴總統及民進黨府院黨應該清楚認知，朝野要化解分歧，必然要有所妥協，不可能一方全拿還能改變對抗的現狀。

左正東指出，賴總統需要在心理、想法上有所轉換，不能從道德、意識形態角度全盤否定在野黨的所有主張，他提醒，這牽涉到賴政府及民進黨陣營對在野黨主張的定性、也影響到執政黨對群眾的動員。左正東擔憂，賴清德能否真的能放下道德、意識形態的訴求，回歸務實、協商、妥協的路線？

另一方面，賴總統本人應該清楚認知，邀請韓國瑜對話是否屬於憲法所賦予的院際調解權力？若是站在調解的角色，賴總統就必須抱持中立立場；假如他仍站在在野黨的對立面，認定在野黨的主張不對，就不適合扮演這個調解者的角色。

左正東進一步分析，賴清德究竟如何定位與韓的談話？若認定是朝野政黨領袖間的對話，就應該與朱立倫接觸；若是調解院際分歧，賴總統就必須堅定站在一個中立的角色。

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