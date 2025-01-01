【即時短評】陸客再來台？賴總統只想擺個樣子

賴清德總統今天在元旦談話後答覆媒體，台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序交流，如果中國真的有誠意，可先由台灣的文旅會和中國的海旅會先進行談判。賴總統也說，他很想問問中國政府：為何不設限制讓人民到美國、日本等世界各國旅遊，對台灣卻有種種措施，這是表達善意嗎？不可以一視同仁嗎？

賴總統向來博聞強記，不像蔡前總統的發言得仰賴讀稿機，但顯然對兩岸事務並非那麼熟悉：旅遊業「兩會」在我方是台旅會，而非文旅會。「文旅」是對岸術語，中華人民共和國政府之下設有文旅部。所幸賴總統不是藍營身分，不致被套上心向對岸的帽子。

至於總統這一番喊話，會不會對解凍兩岸旅遊產生效果？答案很簡單：當然是沒有。

總統在「希望觀光小兩會談判」的前後，先批評中方才是阻撓兩岸交流的真正原因，後面又以台語俗諺「免錢的最貴」來回應網紅八炯、閩南狼所指稱的中共統戰。加上「如果中國真有誠意」，以及「為何不一視同仁」，整場發言充滿指斥，這樣的喊話如果能夠發揮什麼促進互動的效果，那麼北京近年喜歡用來警告人的「勿謂言之不預也」，也該叫做善意規勸了。

從賴總統非要用「中國」稱呼，以及堅持「一視同仁」，明顯看出其認為，中華人民共和國必須把台灣（中華民國）當成一個普通外國，雙方是正常的兩國關係，如果做不到此點，一切交流寧可拉倒。但是這種公開贊同台獨（至少是華獨）的行為，絕對不是北京所可能忍受。

如此困擾不是2024年的賴清德才遇到，而是早在1990年代初期，兩岸不得不開始往來時，就得面對「對方是誰」的身分問題。其結果就是「九二共識」（雖然1992年並沒有這個名詞），承認一中前提，但對一中內涵不討論的情況下，各自和對岸以「不是本國的本國」（或「不是外國的外國」）身分，展開各種交流。

卅年後，台灣社會的國家認同，早已有很大變化，九二共識早就被嫌到連國民黨都不敢大方提起。問題在於，目前兩岸繼續存在的任何交流與溝通，包括極其龐大的貿易往來，其實都建立在1992年建立的「一中（各表）」前提之下。如果當真要貫徹賴總統式對等與一視同仁，結果可不僅是旅遊是否無法恢復，或者ECFA會不會取消而已。如果要求兩岸的互動架構，不能容許偷渡任何「一中」成分，結果就只能回到動員戡亂時代的勢不兩立，因為北京不會給台灣任何機會，將其當成「外國」對待。

換言之，如果要真正力行兩岸的「國與國」關係，即使對岸不發動戰爭，光是民間經貿交流完全消失，對台灣社會造成的衝擊，就會是任何執政者難以忍受。民進黨政府對此當然知之甚稔，因此絕對不會真正想把彼此關係釐清，只會在眼前爭議上不停找「對等」的碴。

如此伎倆不能說沒有效果：尤其拜新冠肺炎疫情導致兩岸交流中斷，蔡政府乃至賴政府，的確成功讓台灣社會與對岸分隔。在台灣出沒的大陸人士愈來愈少，反中仇中宣傳機制就更有上下其手的空間，更可以凸顯某些敏感點：一如先前馬英九基金會邀請陸生來台，結果「盤絲洞」、「中國台北」頓時成為綠營抨擊焦點。如此情況在馬政府甚至蔡政府初期，幾乎都不可能發生：原因是街頭不難看到大陸人、大學生們班上都有來自對岸的同學，雙方之間自然還是有認知差異，但每日習以為常，就無法激起大火花；民眾也會知道，對岸人士縱使部分看法與台灣人不同，但大家同樣是人，彼此之間「見面三分情」，有相異也會有共通之處。

但對當今政府以及側翼文人們深諳，永續保持權力的奧義，正是抓緊對「中國認知」的詮釋，要讓台灣社會盡可能處在，提起中國就恨意滿滿的情緒下，不容許「同仇敵愾」的意識降溫。因此不消說，任何造就「見面三分情」的機會，都是必須想盡辦法摧毀的。

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