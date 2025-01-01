賴清德首次新年談話 工商界：盼朝野坐下談避免影響經濟
總統賴清德今天發表上任後首次新年談話，觸及國內政治紛爭議題。工商團體認為，台灣在AI供應鏈扮演要角，大環境很不錯，希望朝野不要愈來愈對立，若解不開的結影響經濟環境，對產業無益。
賴總統今天以「以民主厚植國力 迎向世界新局」為主題，發表上任後首次新年談話。
全國中小企業總會理事長李育家接受中央社電訪表示，台灣中小微企業逾140萬家，他肯定總統談話及行政院政策對中小企業的重視，站在中小企業立場，相當期待政府多著墨扶植中小微企業措施，助力中小企業提高數位力、善用AI技術及推進淨零碳排，讓中小企業升級轉型，跟上大企業供應鏈。
李育家指出，政府開徵碳費，會衍生企業成本，在淨零轉型過程，中小微企業是邊走邊看，需要政府重視、研擬配套協助中小企業，實務上，現在一般中小微企業對於碳盤查了解度仍不夠，需要強化相關補助及教育。
李育家認為，2024年台灣經濟成長率可望達4.23%，為相當亮眼績效，現在台灣棒球打冠軍、晶片居全球領導地位，且台灣身居AI供應鏈要角，大環境很不錯，在此時機點，國內比較少政治阻力會更好。
李育家說，民主國家，政治阻力要用民主方式解決，希望朝野不要愈來愈對立，解不開的結會影響經濟環境，不利企業及產業，期待朝野能找到共同目標及方向。
全國商業總會理事長許舒博則點出，民主是少數服從多數、多數尊重少數，總統經民主程序推派、立法院亦然，覆議、釋憲等都是手段，但更重要是要有身段，「與其談手段，不如用身段解決紛爭」。
許舒博表示，他期望朝野能為國家及人民坐下來好好談，假如為政黨、為權力就沒得談，現在執政黨為國會少數，必須徵求在野黨同意，即應主動釋出橄欖枝，找出朝野對立的解套方法，「身段要低到讓老百姓看到，那即便在野黨為多數，也不敢有太大作為，不然會傷及自身」。
許舒博說，若執政黨將身段放低，釋出願意談的誠意，1次、2次、3次都不行，老百姓的聲音自然會出來，在野黨會知道還是要談，不然會受傷。
許舒博也提到，台灣能和世界交好，經貿就可以走得好，沒辦法和世界交好，經貿就會走得不好，目前兩岸市場沒辦法用其他市場百分之百取代下，還是要動用智慧。
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