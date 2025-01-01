賴總統將邀喝咖啡 韓國瑜：建立互信最重要

朝野對立加劇，賴清德總統今天表示，他打算邀請立法院長韓國瑜啟程參與美國總統當選人川普就職典禮之際，到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。韓國瑜回應，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧，讓行政立法運作順暢。

國民黨立委齊呼，如果賴總統真有心化解朝野對立，就拜會或邀請在野黨主席共商國是，遞出橄欖枝化解歧見。黨團首席副書記長王鴻薇也質疑，民進黨立院黨團總召柯建銘前2天還說要罷免韓國瑜，賴總統現在就要跟韓國瑜喝咖啡，難道在唱雙簧？

對於賴總統的邀約，韓國瑜回應表示，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧，讓行政立法運作順暢、全民富強。他祝福大家新年快樂，台灣越來越好。

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