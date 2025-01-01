賴總統新年談話民眾黨不埋單 「民主變成民進黨作主」
賴清德總統今天發表上任後首次新年談話，台灣民眾黨表示，賴總統獨攬司法及行政權，透過欺騙恐嚇等手段影響立法運作，再用「比較級」的民主挑戰憲政體制，所謂的民主變成民進黨作主，「新的一年發表的演說，仍然令人失望又遺憾。」
賴總統上午以「以民主厚植國力，迎向世界新局」為題發表談話，談及台灣必須在憲政體制內依循、深化民主，民主對台灣的價值不只是自由的生活方式，社會蓬勃發展動力也是國際品牌，只有繼續走絕不回頭，政黨競爭是民主的一環，國內政治紛爭必須在憲政體制內，依循民主方式解決才能持續深化民主。
民眾黨透過文字回應，賴總統在2025年元旦文告提及26次「民主」，然而在過去一年獨攬司法、行政權，一意孤行用暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，阻止在野黨推動的進步法案，再用「比較級」的民主挑戰憲政體制，不但無法說服社會大眾何謂「更大的民主」，反而凸顯執政者為鞏固權力而操弄民主。
民眾黨批評，執政黨自私自利，「民主」成為「民進黨作主」，在國家內部破壞和諧、製造分裂，國人因為自我認同而遭致獵巫，過去民主前輩用血汗帶領台灣人走上民主，現在的民進黨卻讓民主道路充滿荊棘。面對地緣政治的變動，台灣更應團結一致，很可惜賴總統不願付諸行動。
民眾黨表示，賴總統的執念讓台灣陷入分化，打造和諧的台灣社會，需靠對話而非對抗，民眾黨會持續落實改革、強化監督、不畏威脅，堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。
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