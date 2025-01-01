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賴清德新年提人民有權罷免 侯友宜：執政者要傾聽民意

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

賴清德總統新年談話說人民有罷免的權利，外界好奇雙北是否會有大罷免潮。新北市長侯友宜表示，民主需要大家共同守護，人民選擇要共同承擔，民意所展現的聲音，執政的人要好好聽，盼藉此創造台灣的雙和，讓台灣更好。

賴清德今天對外發表元旦談話，指立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，可以匯聚更大民主力量，展現主權在民的真諦。侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪時回應。

侯友宜表示，民主制度需要大家共同守護，人民的選擇要共同來承擔，執政的人一定要懂得謙虛、傾聽，並跟大家好好溝通，才有辦法展現民主向前行的力量，彼此之間應創造更多團結力量，民意所展現的聲音，執政的人要好好聽，用這樣方式創造台灣的雙和，讓台灣會更好。

新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影

侯友宜 賴清德

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