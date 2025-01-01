賴清德新年提人民有權罷免 侯友宜：執政者要傾聽民意
賴清德總統新年談話說人民有罷免的權利，外界好奇雙北是否會有大罷免潮。新北市長侯友宜表示，民主需要大家共同守護，人民選擇要共同承擔，民意所展現的聲音，執政的人要好好聽，盼藉此創造台灣的雙和，讓台灣更好。
賴清德今天對外發表元旦談話，指立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，可以匯聚更大民主力量，展現主權在民的真諦。侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪時回應。
侯友宜表示，民主制度需要大家共同守護，人民的選擇要共同來承擔，執政的人一定要懂得謙虛、傾聽，並跟大家好好溝通，才有辦法展現民主向前行的力量，彼此之間應創造更多團結力量，民意所展現的聲音，執政的人要好好聽，用這樣方式創造台灣的雙和，讓台灣會更好。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言