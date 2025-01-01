賴總統將邀韓國瑜喝咖啡 藍委齊呼：真心化解就邀在野黨主席

賴政府上任後朝野對立嚴重，賴清德總統今天表示，他打算邀請立法院長韓國瑜啟程參與美國總統當選人川普就職典禮之際，到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。國民黨立委齊呼，如果賴總統真有心化解朝野對立，就拜會或邀請在野黨主席共商國事。

國民黨立委王鴻薇表示，賴總統釋出願意跟韓院長一起喝咖啡，他們樂見賴總統終於放下極端對立的心態，願意跟在野黨領袖一起來坐下來好好談國事，但賴總統也應該跟在野黨主席一起共商國事。

王鴻薇也質疑，民進黨立院黨團總召柯建銘前2天還說要罷免韓院長，賴總統現在就要跟韓院長喝，難道一個唱白臉一個唱黑臉的雙簧嗎？這樣顯得沒有誠意，要尊重就應該徹底的尊重，而不是一個人先去說要罷免別人，另外一個才說要一起喝咖啡，這樣子誠意不足。

國民黨立委李彥秀表示，如果賴總統真的有心化解目前的朝野衝突與對立，就應該真心誠意地拜會在野黨領袖，遞出橄欖枝化解歧見，這才是總統的格局與高度。全民希望看到的是全民總統賴清德，而不是披著中華民國總統外衣的賴主席？

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