賴清德稱兩會可先談觀光 王鴻薇：有掌握上海橄欖枝嗎？
今天是2025年元旦，賴清德總統表示，兩岸在對等尊嚴下進行健康有序的交流，如果中國真的有誠意，可先由台灣的文旅會和中國的海旅會進行談判。國民黨立委王鴻薇表示，雙城論壇之後，上海市願意開放上海團來台旅遊，賴政府有掌握橄欖枝跟契機嗎？
王鴻薇表示，海基會董事長吳豐山說兩岸應該以和平、和對話作為兩岸和平的契機，但520賴政府上台以來，是交流和對話嗎？還是只是用惡意跟對抗的形式，當做兩岸的主軸呢？
王鴻薇指出，去年台北市舉辦雙城論壇，陸委會在論壇前卡關，甚至不友善的放話，在舉行期間，海基會副董事長羅文嘉竟然指點江山，要求台北市必須透過雙城論壇，解決兩岸有關於一貫道信眾被扣留的事件，為兩岸交流設下路障。
王鴻薇說，希望賴政府說到做到，去年我們的觀光人數大幅滑落，交通部開出來的1000萬觀光人次完全跳票，只有785萬人次，而在雙城論壇之後，上海釋出了相當善意，願意開放上海團來台灣旅遊，請問一下，賴政府有沒有掌握這一個橄欖枝跟契機呢？
王鴻薇感嘆，如果兩岸政策的的善意只是口惠而實不至，即便今年希望新年快樂、兩岸能夠更加和緩、和平，但真的能等到春暖花開的那一天嗎？
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