韓國瑜率團訪美前 賴總統將邀喝咖啡化解朝野紛擾
針對朝野紛爭，賴總統1日指出，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，與各黨團代表前往美國參加川普總統就職典禮，而出發之前，他打算邀請朝野特使團一起來總統府喝咖啡聊一聊。
賴總統上任後首次進行元旦談話並接受媒體採訪，對於目前朝野的紛擾，賴總統說，身為總統的重要工作，是團結朝野，化解分歧，這個方式可以很多元，例如他邀請韓國瑜院長前往美國參加川普總統就職典禮，也打算在代表團啟程之際，邀請大家來總統府喝咖啡，希望未來可以合作。
此外，針對財劃法、選罷法、憲訴法三讀，賴總統說，他在剛剛致詞時所提的「更大的民主」，是指一定要守護民主憲政體制，行政院依照憲法，有向立法院提出覆議的權力，提供立法院再次審視機會，憲政機關也有權力提出釋憲，讓司法院憲法法庭作出判決維護憲政秩序，明確憲政份際，再次鞏固民主憲政體制。
另外，賴總統說，民主，就是人民作主，人民才是國家主人，因此針對立法院通過的法案，人民有選舉、罷免、創制、複決，展現當家作主的精神，這就是他說的更大民主力量。
賴總統表示，新的一年，他希望朝野可以深刻體認，台灣當前外有強權威脅，內有諸多挑戰要面對，衷心期盼，朝野可以團結和諧，為國家生存發展，為社會安定與經濟持續進步努力。
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