網紅揭露對岸統戰手法 賴總統喊話「免錢的最貴」
近期網紅八炯、歌手閩南狼以拍攝紀錄片方式，揭露中國大陸對台統戰作為，更點出對岸有滲透台灣的具體作為例如誘拉台灣人辦理中國大陸身分證，對此，賴總統1日表示，台灣有句俗話，「免錢的最貴」，並強調台灣歡迎跟中國大陸進行對等尊嚴、健康有序的交流，中國大陸可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助的。
賴總統上任後今日首度進行媒體談話並接受媒體提問，會中問及有關近期的網紅揭露的中國大陸統戰及滲透作為。賴總統表示，台灣有句俗話，看看國際許多民主國家對於中國大陸留學生、產業投資跟移民都有嚴格管控，中國大陸人民也想方設法，偷渡到民主國家去，追求民主自由的生活，在這狀況下，如果有任何人想要前進中國大陸拿身分證，怎樣看都不值得，這不是很好的主意。「免錢的最貴」
賴總統也提醒國人，千千萬萬不要為了一時利益，然後走入歧途，因為民主無價，自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價一定會更大，也會讓自己付出更大風險，也會請相關單位做好宣傳跟說明工作，讓國人了解嚴重性，避免走錯路。
此外，賴總統也強調，台灣歡迎跟中國大陸進行對等尊嚴、健康有序的交流，中國大陸可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助的。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言