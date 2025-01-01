網紅揭露對岸統戰手法 賴總統喊話「免錢的最貴」

近期網紅八炯、歌手閩南狼以拍攝紀錄片方式，揭露中國大陸對台統戰作為，更點出對岸有滲透台灣的具體作為例如誘拉台灣人辦理中國大陸身分證，對此，賴總統1日表示，台灣有句俗話，「免錢的最貴」，並強調台灣歡迎跟中國大陸進行對等尊嚴、健康有序的交流，中國大陸可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助的。

賴總統上任後今日首度進行媒體談話並接受媒體提問，會中問及有關近期的網紅揭露的中國大陸統戰及滲透作為。賴總統表示，台灣有句俗話，看看國際許多民主國家對於中國大陸留學生、產業投資跟移民都有嚴格管控，中國大陸人民也想方設法，偷渡到民主國家去，追求民主自由的生活，在這狀況下，如果有任何人想要前進中國大陸拿身分證，怎樣看都不值得，這不是很好的主意。「免錢的最貴」

賴總統也提醒國人，千千萬萬不要為了一時利益，然後走入歧途，因為民主無價，自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價一定會更大，也會讓自己付出更大風險，也會請相關單位做好宣傳跟說明工作，讓國人了解嚴重性，避免走錯路。

此外，賴總統也強調，台灣歡迎跟中國大陸進行對等尊嚴、健康有序的交流，中國大陸可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助的。

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