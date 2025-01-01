兩岸交流要如何解？賴總統：可先進行兩會談判

2025年元旦，賴總統首度進行元旦談話，對於兩岸交流議題，賴總統1日指出，根據去年全年統計顯示，兩岸交流狀況是去的多來的少，由此可見真正阻擾兩岸交流的是中國大陸，並非台灣，不過他也表示，希望能讓台灣文旅會、中國海旅會，兩會先進行談判。

先前台北與上海共同舉辦雙城論壇，上海副市長華源宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」。對此，賴總統也到從去年1月到11月，台灣人民到中國大陸旅遊或商務合作人數有高達205.2萬人次，但中國大陸到台灣只有28.5萬人次，顯示去的多來的少。再加上台灣開放中國大陸學生來台灣就讀取得學位，但目前人數是0；此外，台灣也開放中國大陸自由行，可是中國大陸同樣沒有開放，中國大陸人民來台自由行人數也是0。

賴清德直接指出，「真正阻撓兩岸交流的是中國大陸，不是台灣」台灣希望跟中國大陸在對等尊嚴下，進行健康有序交流。

此外，賴總統也提出解方，建議如果中國大陸有誠意，可以從台灣文旅會跟中國海旅會，兩會先進行談判，他也在今日現場請媒體有機會的話可以對中國大陸提問，「中國可以讓人民沒有限制到日本、美國等世界各國旅遊，卻對台灣有很多種種措施，這是對台灣表達善意嗎？不可以一視同仁嗎？」

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