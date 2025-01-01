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元旦升旗 馬英九讚朱立倫、韓國瑜表現令人敬佩和激賞

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影

前總統馬英九今出席國民黨中央黨部前廣場的元旦升旗。他在致詞時表示，讚黨主席朱立倫與立法院長韓國瑜令人敬佩與激賞；國民黨縣市首長與立法院黨團的表現，更顯示國民黨永遠跟人民站在一起，支持民主自由，反對綠色恐怖、違法濫權的一貫立場。

馬英九表示，中華民國114年元旦是值得感恩與奮進的時刻。過去這幾年，國民黨在朱立倫的領導下，不但在縣市長選舉中表現優異，在立委選舉中更讓國民黨浴火重生，成為國會最大的政黨，他向朱立倫表達由衷的敬佩。

他並提及，韓國瑜在立法院當選院長後，非常能發揮他的影響力，一方面要制衡，一方面也要主導，以促進國家的進步與兩岸的繁榮發展，韓國瑜迄今的表現讓他激賞。

此外，馬英九說，國民黨籍縣市長執政成績卓著，立法院黨團剛通過三項福國利民的法案，嚴格把關中央政府總預算，看緊人民荷包，顯示國民黨是永遠跟人民站在一起，支持民主自由，反對綠色恐怖、違法濫權的一貫立場。

馬英九說，大家應該堅定守護中華民國憲法，堅守依據憲法與「兩岸人民關係條例」所確定的兩岸定位，展現處理兩岸關係的決心與能力，為台灣民眾維護兩岸的和平與安全。他剛從中國大陸黑龍江、哈爾濱、四川成都訪問回來，了解國民黨當前和平互惠的兩岸政策，受到大陸各界非常的肯定。

台北市長蔣萬安致詞指出，無論時局怎麼變化，大家站在國旗下，唱著中華民國國歌，向國旗表達最高敬意，我們始終踩穩腳步，堅定立場，持續為中華民國永續繁榮打拚。面對嶄新的一年，他將與大家一起持續努力，帶給所有市民更好的服務，帶來更多建設。

元旦升旗 朱立倫 蔣萬安 賴清德 韓國瑜 馬英九

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