朝野和解有望？賴總統：將邀韓國瑜喝咖啡聊國家大事

賴政府執政以來朝野長期對立，賴清德總統今天表示，團結朝野、化解分歧是身為總統的重要工作，他打算邀請立法院長韓國瑜啟程參與美國總統當選人川普就職典禮之際，到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。

賴總統上午在總統府發表新年談話並回應媒體提問。針對立法院日前三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法所引發的朝野紛擾，賴總統曾表示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。

賴總統今天進一步回應，他所提到的更大的民主，第一，一定要守護民主憲政體制，行政院依照憲法有向立法院提覆議的權利，提供立法院再次審視的機會，其他憲政機關也有權提釋憲，讓司法院憲法法庭作出判決，來維護憲政秩序、明確憲政分際，也再次鞏固民主憲政制度。

賴總統說，另一個面向，「民主、民主，人民作主」，人民才是國家的主人，針對立院通過的法案，人民依法有選舉 、罷免、創制、複決權利，人民可以展現當家作主的精神。

至於國會朝小野大，朝野長期對立國人感到憂心，新的一年是否計畫邀集朝野政黨領袖坐下來溝通，喝大和解咖啡？賴總統表示，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，大家能為國家生存發展共同合作，也能達到社會安定、經濟發展。

賴總統說，方式很多元，例如這次他邀請韓國瑜代表國家、率領朝野代表前往美國參與川普就職就是其中一種，他也打算，在韓國瑜率領朝野代表啟程之際，邀請他們到總統府來，「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事，關心未來國家發展，也希望大家一起合作」。

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