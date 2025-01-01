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影／大陸誘台灣人辦身分證 賴清德：民主自由不能折現
賴清德總統今天發表新年談話，並在談話結束後進行受訪，有媒體問到有網紅揭露大陸對台統戰作為，曝光誘拉台灣人辦理大陸身分證。對此賴清德表示國際上許多民主國家對於大陸留學生、產業投資跟移民都有嚴格管控，大陸人民也想方設法，偷渡到民主國家去，追求民主自由的生活，如果有任何人想要前進大陸拿身分證，怎樣看都不值得，這不是很好的主意。
賴清德指出千萬不要為了一時利益走入歧途，因為民主無價，自由不能折現，今天走錯一步路，未來付出的代價一定會更大，也會讓自己付出更大風險，也會請相關單位做好宣傳跟說明工作，讓國人了解嚴重性，避免走錯路。賴清德強調台灣歡迎跟大陸進行對等尊嚴、健康有序的交流，大陸可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助。
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