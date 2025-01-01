80歲以上等長者免巴氏量表 侯友宜樂觀其成盼好好落實
立法院通過有關80歲以上免巴氏量表法案，引發各界討論，新北市長侯友宜聽聞直呼「樂觀其成」，感謝大家合作通過，該法案是他在選舉過程中的主要政見，也是很多人的期待，解決了很多長者在生活上的不方便，讓台灣社會、尤其長輩能得到更多更好的安排。
立法院昨表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症2期以上者，免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，減輕家庭照顧者壓力。侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪時回應。
「樂觀其成」侯友宜表示，該法案是他在選舉過程中的主要政見，也是很多人的期待，解決了很多長者在生活上的不方便，以及在健康上的照顧，感謝大家一起合作，讓該法案通過，希望通過後政府好好落實，讓台灣社會、尤其長輩能得到更多更好的安排。
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