免巴氏量表 蘇一峰：醫界這次不是你擦屁股的衛生紙了

立法院會昨天三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，大幅放寬巴氏量表。胸腔內科醫師蘇一峰表示，政府表示遺憾，衛福部勞動部都表示反對，還恐嚇一大堆有的沒的，「政府不要再把鳥事堆在醫師頭上了」、「醫界這次不是你擦屁股的衛生紙了」。

立法院昨表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症2期以上者，免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，減輕家庭照顧者壓力。

蘇一峰表示，醫界公會高層乖乖的沒出來瞎挺政府了，大概是點值跳票，沒什麼臉皮出來護航政府了。「要把屎堆在醫界頭上時，先把點值給我弄到1！不然你會發現醫界愈來愈不挺政府了」。

網友表示，「巴氏量表真的煩死了」、「讚，年長者不需要等到失能才能請外籍看護幫忙」、「德政，我家有2位80多歲的老人。我終於可以喘息一下」、「有條件開放、需要的人還是要自己付費聘請看護，不知道遺憾什麼？點值跳票才是遺憾」、「這個表只是政府把僱請外籍看護做雜務，怕引發台灣勞工反彈的責任推給醫師把關」。

也有網友說，「要醫師評估可以，但請尊重專業，評估費用給到位，而且應該要自費」、「愈多人請外看，愈多就業安定基金可以花，遺憾什麼？戲精」、「衛福部跟勞動部先去解決各自內部的霸凌文化吧，別再欺負台灣老人了」。

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