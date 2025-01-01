聽新聞
0:00 / 0:00

免巴氏量表／張鴻仁：鬆綁方向正確 回歸市場機制

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清沈能元／台北報導
法院會昨天三讀通過「就業服務法」修正草案，國民黨立委為兌現競選承諾感到開心，民進黨立委則批評法案會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影
法院會昨天三讀通過「就業服務法」修正草案，國民黨立委為兌現競選承諾感到開心，民進黨立委則批評法案會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影

滿八十歲或七十至七十九歲二期癌症病人，將可免巴氏量表即可聘用外籍看護。前衛生署副署長張鴻仁表示，日本早已放棄外籍看護聘用限制與人數管制政策，但我國勞動部仍以「管制」觀念出發，限制進入台灣的外看人數，政府應以民眾需求出發，有多少需求，就開放多少外看來台，讓市場決定照護人力供需，而非由政府力量介入管制。

雖然放寬巴氏量表政策引來不少勞團及醫界質疑，但學界及醫界也有支持聲浪。

「巴氏量表的開立責任不該讓醫師來扛。」羅東聖母醫院社區醫療副院長賴志冠說，部分家屬為了取得巴氏量表，拜託醫師高抬貴手，如不順其意，還可能產生衝突。新制通過後，可免去爭執及弊端，滿足有照顧需求的病家。

立法院通過修法，開放八十歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將衝擊重症家庭照顧權益。新聞示意圖。記者侯永全／攝影
立法院通過修法，開放八十歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將衝擊重症家庭照顧權益。新聞示意圖。記者侯永全／攝影

雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，家屬推著病人進入診間，接受巴氏量表評估，期望順利聘用外籍看護，但病患失能狀況未達標準，家人哭成一團，甚至下跪要求，門診常出現類似情景，如今政府免除巴氏量表評估，臨床醫師「樂觀其成」。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興持同樣意見，他說，「這項政策利多於弊」，申請外籍看護屬於自由市場，政府不宜過度介入，台灣社會家庭結構改變，以家庭為主的照顧已轉為尋求外界專業照顧，八十歲免評巴氏量表措施可幫助不少家庭。

甄瑞興指出，政策放寬後，節省了許多繁瑣的行政流程，不用再受限於巴氏量表總分，台灣老年人口愈來愈多，有照護需求的家庭免去因申請巴氏量表奔波，也減少醫師與家屬的糾紛。

張鴻仁表示，現行巴士量表評估嚴格，這讓許多長輩因無人照顧，跌倒、失能後，才符合巴氏量表聘用外看資格，完全違背「預防重於治療」概念，「怎會有一項政策，不讓健康人聘用外看，等到跌倒才可聘用？」

部分民團擔心，新制上路後，恐讓重度身障患者無法獲得外看照顧。對此，張鴻仁表示，鬆綁巴氏量表是正確方向，出現排擠現象係因源頭照護人力的管制，只要政府不再限制外看人數，就不會出現排擠問題，各界應該正向看待巴氏量表新政。何況並非每位長者都會選擇由外看照顧，有些人不喜歡家裡有外人，有些人想住在安養機構，一切應回歸市場機制。

巴氏量表

延伸閱讀

80歲以上聘外籍看護免評 醫：接住獨居長者

立院三讀80歲免巴氏量表 趙少康感謝藍委讓政見成真

80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 老盟：勿以年齡為標準

2族群申請外看免巴氏量表 家總：深表遺憾、提4解方

相關新聞

80歲申請外籍看護 免巴氏量表 立委促配套避免排擠弱勢

立法院昨天三讀通過就業服務法部分條文修正案，年滿八十歲或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，得免巴氏量表評估聘僱外籍看護。

免巴氏量表／張鴻仁：鬆綁方向正確 回歸市場機制

滿八十歲或七十至七十九歲二期癌症病人，將可免巴氏量表即可聘用外籍看護。前衛生署副署長張鴻仁表示，日本早已放棄外籍看護聘用...

醫：照護需求差異大 應有評估標準

立法院會三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，大幅放寬巴氏量表。臨床常開立巴氏量表的醫師均樂觀其成，但神經外科醫師則擔心...

免巴氏量表／勞團憂搶工潮 影響公共長照體系

立法院昨表決通過就服法第四六條修正案，將開放八十歲長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看...

巴氏量表新制過關 醫指各有利弊：政府應整合長照資源

80歲免評巴氏量表，在年底最後一天，立法院會三讀過關。亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，民眾不用再經過繁瑣且耗時的申請過...

立院三讀80歲免巴氏量表 趙少康感謝藍委讓政見成真

立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，未來被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，可免經醫療機構的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。