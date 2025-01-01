免巴氏量表／張鴻仁：鬆綁方向正確 回歸市場機制

滿八十歲或七十至七十九歲二期癌症病人，將可免巴氏量表即可聘用外籍看護。前衛生署副署長張鴻仁表示，日本早已放棄外籍看護聘用限制與人數管制政策，但我國勞動部仍以「管制」觀念出發，限制進入台灣的外看人數，政府應以民眾需求出發，有多少需求，就開放多少外看來台，讓市場決定照護人力供需，而非由政府力量介入管制。

雖然放寬巴氏量表政策引來不少勞團及醫界質疑，但學界及醫界也有支持聲浪。

「巴氏量表的開立責任不該讓醫師來扛。」羅東聖母醫院社區醫療副院長賴志冠說，部分家屬為了取得巴氏量表，拜託醫師高抬貴手，如不順其意，還可能產生衝突。新制通過後，可免去爭執及弊端，滿足有照顧需求的病家。

立法院通過修法，開放八十歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將衝擊重症家庭照顧權益。新聞示意圖。記者侯永全／攝影

雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，家屬推著病人進入診間，接受巴氏量表評估，期望順利聘用外籍看護，但病患失能狀況未達標準，家人哭成一團，甚至下跪要求，門診常出現類似情景，如今政府免除巴氏量表評估，臨床醫師「樂觀其成」。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興持同樣意見，他說，「這項政策利多於弊」，申請外籍看護屬於自由市場，政府不宜過度介入，台灣社會家庭結構改變，以家庭為主的照顧已轉為尋求外界專業照顧，八十歲免評巴氏量表措施可幫助不少家庭。

甄瑞興指出，政策放寬後，節省了許多繁瑣的行政流程，不用再受限於巴氏量表總分，台灣老年人口愈來愈多，有照護需求的家庭免去因申請巴氏量表奔波，也減少醫師與家屬的糾紛。

張鴻仁表示，現行巴士量表評估嚴格，這讓許多長輩因無人照顧，跌倒、失能後，才符合巴氏量表聘用外看資格，完全違背「預防重於治療」概念，「怎會有一項政策，不讓健康人聘用外看，等到跌倒才可聘用？」

部分民團擔心，新制上路後，恐讓重度身障患者無法獲得外看照顧。對此，張鴻仁表示，鬆綁巴氏量表是正確方向，出現排擠現象係因源頭照護人力的管制，只要政府不再限制外看人數，就不會出現排擠問題，各界應該正向看待巴氏量表新政。何況並非每位長者都會選擇由外看照顧，有些人不喜歡家裡有外人，有些人想住在安養機構，一切應回歸市場機制。

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