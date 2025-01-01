免巴氏量表／勞團憂搶工潮 影響公共長照體系

立法院昨表決通過就服法第四六條修正案，將開放八十歲長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護，減輕家庭照顧者壓力。勞工團體認為，以年齡畫分免評門檻並不符邏輯，將老人照顧服務推向家庭化，除了擴大影響各群體的權益，也導致現有公共長照體系發展受挫。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，新制過關，大幅放寬聘雇外籍看護的條件，雖然便民，可望減輕家庭照顧者負擔，但也可能掀起一波「搶工潮」，大批外籍看護跳槽，影響現有廿三萬已聘雇外籍看護者的權益。鬆綁巴氏量表牽動許多問題，盼政府提出配套措施、評量方式多元化，才能照顧到身心障礙族群、中重度失能者。

張淑卿呼籲，政府應全盤考量長照政策，擬定配套措施，設置一套評量工具評估長者狀況，不應以年齡作為免評標準。「這是年齡歧視。」，許多長輩身體明明還很健康，需要的是自理自助的健康支持方案。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，八十歲長者可能比七十歲的人還要健康，健康老人應該進入長照體系，這次修法恐讓健康且有足夠資源的老人輕易聘用到移工，用年齡而非實際需求當作免評標準，在政策邏輯上是不妥且行不通的。

台灣國際勞工協會專員許惟棟表示，家庭看護移工的照顧比是一比一，二十一點五萬名家庭看護移工只能照顧二十一點五萬名民眾，建議將家庭看護移工納入公共照顧體系。另建議衛福部與勞動部應共同制定適合的評估量表，淘汰過時不符合實際需求的巴氏量表。

家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋表示，此法影響至巨，但是，受到政黨對決綁架，無法理性討論，深表遺憾。提醒現有雇主多多關注外籍看護的心情與動向，適時安撫，以免受到「搶工」的衝擊。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕說，樂見本次的修法開放巴氏量表免評，讓照護長者的家庭能夠多一個選項，聘雇外籍看護應回歸到正常市場機制，假如真有移工「棄重擇輕」，不願照顧重症長者，建議提供補助，降低移工跳槽意願。

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