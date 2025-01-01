醫：照護需求差異大 應有評估標準

立法院會三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，大幅放寬巴氏量表。臨床常開立巴氏量表的醫師均樂觀其成，但神經外科醫師則擔心排擠失智病人照護資源，腫瘤科醫師表示，即使是第四期癌症病人，仍有人能夠自理無虞，建議新制上路後，仍要設下一定程度評估條件或優先順序應有評估標準決定優先順序，將資源用在刀口。

失智症協會理事長徐文俊對「以年齡區分、全面免評即可聘雇外籍看護」等政策感到憂心，他表示，這將造成排擠效應，照顧資源有限，需要更多專家評估，才能妥善分配，讓照顧資源集中在嚴重失能、失智等患者，建議新制上路後仍應設計制度，判斷病人對照顧人力的需求程度，決定聘用外籍看護的優先順序。

「隨新藥新科技進展，癌症病人自理能力差異很大。」台灣癌症基金會執行長張文震說，許多癌症患者需要旁人照顧，愈晚期照護，其負擔愈大，但愈來愈多抗癌新藥納入健保，改善病人生活品質，不少晚期肺癌病友仍可繼續上班，半數門診癌症患者不需旁人照顧，可獨立生活，就醫看診。

張文震說，自己門診病患半數不需旁人照顧，就能自行生活、就醫看診，放寬免評巴氏量表條件是善意政策，讓更多癌友獲得照顧，但開了方便之門同時，須留意如何把資源用在刀口上，除應讓最弱勢病人獲得照顧，也要避免損及本國籍勞工就業權益，建議未來應設計配套措施，在符合就服法資格民眾，申請外看前進行需求評估，提出建議。

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