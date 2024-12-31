巴氏量表新制過關 醫指各有利弊：政府應整合長照資源
80歲免評巴氏量表，在年底最後一天，立法院會三讀過關。亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，民眾不用再經過繁瑣且耗時的申請過程，這是立法的美意，但政府仍需全盤整理長照資源、移工就業、看護資源分配等問題，才能避免浮濫申請的亂象。
陳志道指出，立委修法放寬了外籍看護的聘僱規定，以前篩檢嚴格確實對民眾不便。巴氏量表新制過關，無同住的子女或許能提前安排外籍看護，不過醫療的評估還是有其必要性。降低申請門檻後，各有利弊；照顧年邁的雙親，申請外籍看護並非單一的途徑，還有待政府其他長照資源布建。
亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，外籍看護供不應求，而家庭照護需求不斷增加，80歲免評巴氏量表可幫助不少家庭。他認為，這項政策利多於弊，且申請外籍看護屬於自由市場，且台灣社會家庭結構改變，以家庭為主的照顧已轉為尋求外界專業照顧，長照人力需求與日俱增。
甄瑞興指出，政策的放寬對於醫院和家屬，節省了許多繁瑣的行政流程，不用再受限巴氏量表的總分。「只要個案符合條件我就開，有需求就評估啊！」甄瑞興說，台灣老年人口愈來愈多，有照護需求的家庭免去因申請巴氏量表奔波，也減少醫師與家屬的糾紛。
羅東聖母醫院社區醫療副院長賴志冠表示，有些家屬為了通過巴氏量表的評分，不斷拜託醫師放鬆量測標準，甚至起衝突，巴氏量表的開立責任不該讓醫師來扛。巴氏量表新制通過後，可免去爭執及弊端，包括請託醫師放水，且可以滿足真正有照顧需求的民眾。
今天通過的就業服務法修正案，除了滿80歲以上，70至79歲二期癌症病人也可以免巴氏量表即聘用外籍看護。賴志冠認為，癌症是一項持續進展的疾病，有時候病程來勢洶洶，患者可能下個月就不行了，這時候才進行巴氏量表評估已經來不及，且符合條件還要申請作業時間，根本緩不濟急。
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