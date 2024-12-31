藍肯定逾80歲聘外籍看護免巴氏量表 綠憂聘僱競爭

立法院今天三讀通過修正就業服務法，讓80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，藍營立委認同修法讓「青壯減壓、老有品質」，給有長照需求國人更大喘息空間；民進黨立委則憂心未來全台23萬個中重症需求的聘僱家庭，將面臨聘僱競爭、要付出昂貴代價。

巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，立法院今天三讀通過國民黨團提出的再修正動議，修正就業服務法第46條條文，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。

社福團體出身的民進黨不分區立委林月琴在法案三讀後發言指出，遺憾痛心藍白不顧社會福利界的反對、不聽重症需求家庭的心聲、不聽學界勸告，強行通過圖利富有者、健康者、壓迫貧窮者的移工聘僱法律。她說，這是台灣首次以社會福利名義欺騙大眾通過的不義法令。

林月琴指出，在這個大缺工的時代，未來53萬名80歲以上長者，只要有30%的需求，就需要有16萬名看護，台灣哪來那麼多的移工可以聘僱。她憂心未來23萬個中重症聘僱家庭，將會有聘僱競爭的挑戰、必須付出昂貴的代價，以及面對極端不穩定的聘僱關係。

林月琴說，藍白連移工的聘僱制度都不放過，將會激化社會的紛爭，她唾棄如此輕率踐踏國人的法案，但阻止不了藍白的一己之私。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，這項修法將造成有限的資源嚴重排擠、看護人力供不應求，演變成「棄重擇輕」且「捨貧就富」，真正有需要的弱勢家庭、重症患者將因惡法修正，而被徹底犧牲。80歲以上免巴氏量表是討好的民粹修法，絕對是短多長空，是裹著糖衣的毒藥。

對此，國民黨立委蘇清泉受訪表示，綠委言論是在誇大其詞、情緒勒索，他難以苟同。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，民眾在聘僱外籍看護工上，面臨許多問題與困境，最為人詬病的就是巴氏量表。現況由於少子女化，造成勞動力短缺，本國籍看護能量不足，使具長照需求家庭負擔沉重，由於評估對象須親自到醫院，對許多長者、失能者帶來不便，加上評估之後也可能未達聘雇移工門檻，過去民怨不斷。

她說，80歲以上的長輩由家屬來決定是否要申請外籍移工的照顧，可以減少高齡長輩對年輕人的依賴，讓他們到外面繼續工作、貢獻生產力給社會。

民眾黨立委吳春城在三讀後發言指出，政府不需要去誇大照護人力的不足，以及照護人力的排擠，而是應該要積極擴大發展照護以及護理人力，有系統性地規劃供給面，因此一定要發展「壯世代計畫」，才是解決高齡者照護問題的根本之道。

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