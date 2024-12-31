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立院三讀80歲免巴氏量表 趙少康感謝藍委讓政見成真

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康表示，感謝國民黨立委，雖然「侯康」沒當選，但還是持續做福國利民的事，讓政見成真。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康表示，感謝國民黨立委，雖然「侯康」沒當選，但還是持續做福國利民的事，讓政見成真。圖／取自趙少康臉書

立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，未來被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，可免經醫療機構的專業評估。中廣前董事長趙少康表示，感謝國民黨立委，雖然「侯康」沒當選，但還是持續做福國利民的事，讓政見成真。

趙少康指出，在國民黨立委大力推動下，年滿80歲或70至79歲罹患二期癌症以上的病人，終於可以不用再經過巴氏量表篩選，就可聘僱外籍看護，這是新北市長侯友宜今年競選總統時，他建議侯採行的政見，後來意外跟侯友宜搭配參選，感謝侯苦民所苦，正式納入「侯康」的醫療政見。

趙少康說，他的親戚已經超過90歲，為了替她申請一名貼身照顧的外籍看護，必須經過巴氏量表檢核，老人家要多次到醫院，真是被折騰，開立量表的醫生壓力也大得不得了。

趙少康說，台灣即將進入超高齡社會，本國看護的人數嚴重不足，有老人的家庭，不得不依靠外籍看護協助，讓人民過好日子、照顧民生，本就是從政者最該做的事；2024年的最後一天，在今天順利通過修法，真是最美好的一件事。

巴氏量表 趙少康

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