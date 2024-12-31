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2族群申請外看免巴氏量表 家總：深表遺憾、提4解方
立法院今三讀通過「就業服務法部分條文」修正草案，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估。家庭照顧者關懷總會今下午發出聲明對此表示「遺憾」，該項影響至鉅的民生法案，受政黨對決綁架無法理性討論，目前通過也提出4點提醒。
家總公關副主任張筱嬋表示，家總提出的四點提醒，第一點是新制開放後，外籍看護將出現供不應求的狀況，目前23萬已聘僱外籍看護的家庭，必然會受到「搶工」衝擊，呼籲目前聘僱家庭應關注外籍看護的心情與動向，適時安撫，留住人才，延緩被衝擊的時間。
第二點為鼓勵聘僱外籍看護的家庭多利用1966長照專線使用服務，給予外籍看護更多支持，減輕照顧負擔。第三是若真正面臨缺工時，建議勞動部開闢求助管道，或在1966長照專線，特別註記來電者是否遇到「搶工」狀況，做為後續政策修正的參考。第四為民眾可撥打0800-507272家庭照顧者專線，尋求協助。
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