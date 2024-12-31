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逾80歲聘外勞免巴氏量表修法三讀 勞動部：遺憾

中央社／ 台北31日電

立法院今天三讀通過就業服務法部分修正條文，80歲以上長者聘僱外籍看護免經醫療評估。勞動部對此表示遺憾，認為會更難找到或留下外籍看護工人力，也對於照顧品質造成影響。

巴氏量表目前是長照家庭申請聘僱外籍看護的醫療評估主要依據，立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。

勞動部發布新聞稿對此表示遺憾，認為新法將會衝擊重症家庭聘移工照顧權益。

勞動部引用內政部與衛福部相關統計，台灣80歲以上人口91萬人，其中健康人口約53萬人，即使只有3成健康長者提出申請，也會產生16萬名家庭看護移工需求，加上每年自然增加約1萬的需求，預計將產生10萬多的人力缺口。

勞動部進一步說明，目前外籍家庭看護工22.7萬人，此次修法預期新增大量移工需求，不僅加劇家庭看護移工市場供需失衡，主要移工來源國也無法立即放大供給，這將導致家中有重癱、長期臥床、插管的失能者家庭，可能因移工「棄重擇輕」而更難找到或留下外籍看護。

此外，無論是海外招募、訓練及引進時程都可能拉長至數月以上，供應不足更將推高聘僱成本，也可能對於照顧品質造成影響。

勞動部強調，新法將造成外籍看護市場供需失衡加劇，衝擊重症家庭照顧權益，勞動部將一本初衷，持續簡便申請作業程序及時程，盡力確保重症家庭聘僱外籍家庭看護工權益。

巴氏量表

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