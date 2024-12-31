80歲申請外籍看護免巴氏量表 張嘉郡：解放15萬青壯勞動力

立法院會今天三讀通過修正「就業服務法」，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護移工。國民黨立委張嘉郡表示，修法可以減輕青壯家庭的負擔，解放15萬青壯勞動力，「不要讓突發的照護需求變成為壓倒家屬最後一根的稻草！」

張嘉郡表示，2024年總統大選，她獻策給時任國民黨總統候選人侯友宜，提出達一定門檻的長者，如需要看護而欲聘僱外籍看護工時，得免巴氏量表評估。立法院今日完成修法，兌現侯友宜的政見。

張嘉郡煮出，明年台灣就會正式進入超高齡社會，隨著扶老比上升，對於銀髮族的照護需求會越來越大，現行政策規定必須使用長照6個月以上才能夠免巴士量表，但高齡長者突發狀況較多，對醫療的依賴也較高，現行政策完全無法處理臨時發生意外的狀況。

張嘉郡說，面對這樣的突發狀況，家屬勢必因此必須有半年以上的等待期，加上少子化的問題嚴重，修法可以減輕青壯家屬的負擔，希望不要讓突發的照護需求，變成為壓倒家屬最後一根的稻草。

張嘉郡強調，這是國民黨去年大選時提出的政見，今天修法兌現政見，證明了國民黨能說到做到，國民黨是真正照顧社會各個族群政黨。她也說，今天的成果只是起點，未來將繼續努力，傾聽每一個需要幫助的聲音，讓台灣成為一個真正能安享晚年的社會，為每一位長者締造更尊嚴、溫暖的晚年生活。

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