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免巴氏量表三讀 侯友宜：政府要照顧到每位有需求的人
立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護。這是新北市長侯友宜競選總統時政見，今天新北市新聞局長李利貞表示，侯友宜市長之前就曾提出相關主張，侯友宜認為，台灣面臨「超高齡社會」，政府應回應民眾聲音、實際解決問題、照顧到每一位有需求的人。
2024年總統大選，時任國民黨總統候選人侯友宜提出達一定門檻的長者，如需要看護而欲聘僱外籍看護工時，得免巴氏量表評估。國民黨立院黨團自本屆立法院就任以來，即宣示要運用國會多數，實現侯友宜政見。
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