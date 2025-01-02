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林姿妙案 朱立倫盼司法還清白

聯合報／ 記者鄭媁張曼蘋陳敬丰／連線報導
宜蘭縣長林姿妙（右）涉貪一審遭判刑十二年六月，褫奪公權六年。國民黨主席朱立倫（左）昨天表示，盼司法能還林姿妙清白。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙（右）涉貪一審遭判刑十二年六月，褫奪公權六年。國民黨主席朱立倫（左）昨天表示，盼司法能還林姿妙清白。 圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長林姿妙涉貪一審遭判刑十二年六月，褫奪公權六年。國民黨主席朱立倫昨天表示，此案牽涉這麼多的公務員，用擴大打擊的方式為了對付林姿妙，真的是空前的，盼司法能還林姿妙清白。內政部強調，停止其職務無關政治操作，一切依法行政。

朱立倫昨天出席中央黨部升旗典禮後受訪表示，全力支持林姿妙爭取她的清白，在過程當中已經證明她沒有受賄，而圖利的部分，還需要到高院努力爭取她的清白，最後司法一定會證明她的清白。

林姿妙昨一早現身宜蘭縣元旦升旗典禮，一襲白衣走下車，現場民眾高呼「縣長加油」。她說，她正派、戰戰兢兢，沒有做錯事，人在做天在看。

國民黨立委吳宗憲表示，林姿妙被停職，明顯是立法疏漏，依地方制度法規定，圖利罪二審判決有罪才停職，但比圖利罪更輕的財產來源不明罪卻一審有罪就停職；他建議可透過訴願或行政訴訟等方式提行政救濟。

林姿妙 洗錢 貪汙

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