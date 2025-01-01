林姿妙遭停職是政治操作？ 內政部：法律明定
宜蘭縣長林姿妙昨被依圖利等罪重判12年6月，其中公務員財產來源不明罪成停職關鍵，國民黨立委吳宗憲指出，內政部顯然是政治思考、政治操作。內政部今表示，依法必須停止林姿妙縣長職務，此為法律所明定，無關政治操作，一切依法行政。
林姿妙因犯貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，內政部昨停止其縣長職務。
內政部表示，依地方制度法第78條規定，縣市長涉嫌犯圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，無論罪名及法定刑刑度輕重，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，因此，依法必須停止林姿妙縣長職務，此為法律所明定，無關政治操作，一切依法行政。
內政部說明，地方制度法第78條第1款民選地方行政首長涉嫌犯內亂、外患、圖利罪以外之貪汙治罪條例，或組織犯罪防制條例之罪一審判刑應予停止職務規定，為考量其犯罪類型特殊性，與同條第2款的一般犯罪以刑度來認定有所不同，故為配合政府肅貪政風、預防組織犯罪及建立廉能政府需要，「只要符合特定法律規定之犯罪類型，均應依法停止其職務。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言