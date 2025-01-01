林姿妙遭停職是政治操作？ 內政部：法律明定

宜蘭縣長林姿妙昨被依圖利等罪重判12年6月，其中公務員財產來源不明罪成停職關鍵，國民黨立委吳宗憲指出，內政部顯然是政治思考、政治操作。內政部今表示，依法必須停止林姿妙縣長職務，此為法律所明定，無關政治操作，一切依法行政。

林姿妙因犯貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，內政部昨停止其縣長職務。

內政部表示，依地方制度法第78條規定，縣市長涉嫌犯圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，無論罪名及法定刑刑度輕重，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，因此，依法必須停止林姿妙縣長職務，此為法律所明定，無關政治操作，一切依法行政。

內政部說明，地方制度法第78條第1款民選地方行政首長涉嫌犯內亂、外患、圖利罪以外之貪汙治罪條例，或組織犯罪防制條例之罪一審判刑應予停止職務規定，為考量其犯罪類型特殊性，與同條第2款的一般犯罪以刑度來認定有所不同，故為配合政府肅貪政風、預防組織犯罪及建立廉能政府需要，「只要符合特定法律規定之犯罪類型，均應依法停止其職務。」