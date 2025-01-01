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林姿妙遭判刑宜蘭縣府士氣低迷 官員：態度須團結一致

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案牽涉多名縣府官員，一審結果令團隊士氣低落，縣府人員認為當前必須展現團結態度。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案牽涉多名縣府官員，一審結果令團隊士氣低落，縣府人員認為當前必須展現團結態度。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審判決出爐，林遭處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，依地方制度法停職，由副縣長林茂盛代理，同案還有6名縣府官員遭判刑，團隊士氣跌落谷底。林茂盛允諾，除涉案人員，將不會有人事變動；縣府官員也認為，當前必須要展現團結態度。

林姿妙涉貪案涉及多名縣府官員，除了時任建設處代理處長、現任交通處長黃志良獲判無罪，其餘被告財稅局長盧天龍、時任農業處長現任勞工處長康立和、時任建設處代理處長現任秘書吳朝琴、時任農業處農務科長現任農業處代理副處長吳東原、建設處建管科長林志揚、建設處都計科長龍非池皆遭判刑。

今天上午宜蘭縣府舉辦元旦升旗，除了財稅局和勞工處由副局長和副處長出席，其他局處首長均現身，然而難掩士氣低迷，林姿妙到場與縣府主管擁抱致意時，甚至有人落下眼淚；1名縣府官員說，一審判決對團隊打擊沉重，既難過同仁遭判刑，也擔心自己未來無端捲入刑案。

林茂盛表示，昨天判決結果當然對縣府團隊的士氣有影響，這是目前首當其衝的問題，他會找時間和各局處首長加油打氣，期許凝聚大家共識，提升整個團隊的士氣與行政效率等等，爭取縣民肯定。

至於是否會有人事調整，林茂盛表示，未涉案的同仁將以現任為主，不會有職務調動，以穩定整體運作；至於涉案同仁，縣府會在收到判決書後，綜合判決書的內容，通盤考量作相關調整。

1名縣府內部人員認為，如果僅有1、2名官員涉案，還可以私下協調是否調職，但本案涉案公務員眾多，短期內最好不要有太大調動，否則容易讓人有「切割公務員」的不好印象，也會寒了其他同仁的心；當前最重要的是展現出宜蘭縣府團結一致的態度，挺過這次風波。

宜蘭縣副縣長、代理縣長林茂盛表示，未涉案同仁不會有人事變動，涉案同仁將待收到判決書後做通盤考量。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣副縣長、代理縣長林茂盛表示，未涉案同仁不會有人事變動，涉案同仁將待收到判決書後做通盤考量。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 林姿妙 林茂盛 洗錢 貪汙

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