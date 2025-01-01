林姿妙涉貪遭停職 朱立倫：全力支持爭取清白

宜蘭縣長林姿妙涉貪一審遭判12年6月，褫奪公權6年。國民黨主席朱立倫今天表示，此案牽涉這麼多的公務員，用擴大打擊的方式為了對付林姿妙，真的是空前的，希望司法能還林姿妙清白。

朱立倫今上午出席黨部升旗典禮後受訪表示，全力支持林姿妙爭取她的清白，在過程當中已經證明她沒有受賄，而圖利的部分，還需要到高院努力爭取她的清白，最後司法一定會證明她的清白。

朱立倫說，大家其實想一想，目前講的圖利，就是所謂的農地證明沒有收土地增值稅的問題，嚴格講起來，這是有很多討論的空間，所以希望最後司法能還給林姿妙清白。

國民黨2024最後一天在臉書細數賴清德總統執政的十大亂象。朱立倫表示，唯有朝野「和」、中央地方「和」、全民「和」，台灣才有未來。賴總統不要忘了，他不是只是民進黨的主席，每天想跟國民黨鬥、想跟在野鬥、想要跟全民鬥，不要忘了他是總統，趕快回到總統的身分。希望台灣能朝野和諧，朝野合作，國民黨一定敞開心胸，但民主絕對不是民進黨做主，而是尊重少數、但一定要服從多數。

對於民進黨立院黨團總召柯建銘嗆要解散國民黨、罷免立法院長韓國瑜，朱立倫說，今天是新年他就不多講了，不過柯總召也辛苦了，為了執行賴總統的意志，講出很多違心之論，甚至連他自己都不敢相信的話。

朱立倫今在致詞時提及兩岸交流求同尊異，他在受訪時重申，兩岸要求大家之同，同文同種就是大家最大的同，大家彼此能換位思考，用同理心、用大家共同的語言對話交流，就能化解很多的衝突。同為中華民族、同享中華文化，求這些之同，而不是每天去中化、強調抗中、去中，甚至反中。