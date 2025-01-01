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觀察站／唇亡齒寒 藍白官司衝擊2026選舉

聯合報／ 本報記者李承穎戴永華

宜蘭縣長林姿妙是繼新竹市長高虹安後，第二名在賴清德總統上任後因涉貪遭停職的首長，加上民眾黨主席柯文哲、新竹縣長楊文科接連起訴，「藍白官司」恐衝擊非綠陣營，若藍白沒有「唇亡齒寒」意識，二○二六年地方選舉將無比艱困，甚至延燒二○二八總統大選。

林姿妙昨被重判後，發萬字聲明直指「台灣司法被政治綁架」、「羅織罪名」；全案確有討論空間，除了圖利與便民的界定，偵訊內容的誤失，林姿妙因財產來源不明罪判刑立刻被內政部停職，也被曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲質疑「較重的圖利罪都要等二審判刑才停職，財產來源不明罪怎麼可一審判決就停職」？

尤其，在民進黨政府底下，「法官不語」已漸被遺忘。在林姿妙一審判決中提到破壞公務員執行職務公正性及國民對公務員公正、廉潔信賴，這種法院認定的免費「國家級文宣」，綠營可能用來在選戰時攻擊藍營。

同樣狀況也出現在柯文哲起訴書中，檢方揭露與京華城等案無關內容，例如柯文哲自稱朕、雍正和提及年羹堯，對公務員摔筆；在高虹安判決書中，也直指非法詐取助理的補助費，敗壞官箴。

「藍白官司」衝擊二○二六年大選，從宜蘭提早掀起縣長之戰就可看出脈絡。綠營緊密布局、步步緊逼，早在林姿妙起訴後就沙盤推演，賴清德總統更數次下鄉「操盤」，月前先勸退行政院政委陳金德、農委會前主委林聰賢及宜蘭市前市長江聰淵，再密會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，盼林以年輕新形象投入縣長選戰。

林姿妙女兒林羿伶原本一直被視為國民黨內接班人，如今同被判刑，參選機率更低；議長張勝德被勸進卻無明確回應，群龍無首恐成藍營困局；國民黨高層有意讓不分區立委吳宗憲挑戰宜蘭，吳雖勤跑攤曝光，但缺乏基層人脈。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠近來試圖拜會國民黨地方大老，爭取認同，但藍白怎麼合？有無突圍空間？一切在未定之天。

受藍白官司影響的縣市，藍白顯然得思考新的勝利方程式，縣市長選舉若各自為政，上演去年總統大選撕破臉戲碼，恐遭各個擊破。

林姿妙 洗錢 貪汙

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