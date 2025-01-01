林姿妙遭停職 藍委批政治操作

宜蘭縣長林姿妙昨天被依圖利等罪重判十二年六月，其中「公務員財產來源不明罪」被判刑二年六月，成為停職關鍵。國民黨立委吳宗憲表示，內政部居然以財產來源不明罪火速讓林姿妙停職，顯然是政治思考、政治操作。

檢方指控，林姿妙擔任羅東鎮長到宜蘭縣長期間，每月薪資和租金收入約十八萬元，但她二○一七年到二○一九年間陸續開立不同面額支票存入十個帳戶，指示助理從帳戶中提領現金或轉帳到自己帳戶。

林姿妙辯稱相關金流是借貸，聲稱開支票借款抵債是民間做法，她因為亡夫的負債以及子女就學，需要大量借錢，這些金流是她向不同人借錢，再用支票兌現的方式還款。

不過，法官認為與她收入顯然不相當，林姿妙卻未據實說明不明財產來源，犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪；林姿妙又向毫無信賴關係的人租用金融帳戶，開支票存入帳戶分批兌現沒有合理來源的現金三二五○萬元，再由助理張桂綾從租用帳戶中轉到林姿妙帳戶，也犯特殊洗錢罪。

檢方指控不法金流七八四四萬元，但法官認為其中四千萬餘元屬於親友間循環借貸，該部分判決無罪。

地方制度法七十八條一項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第八十二條第二項規定，縣長停職者，由副縣長代理，內政部據此立即停止林姿妙縣長職務，由副縣長林茂盛代理縣長。

立委吳宗憲對內政部的決定不以為然。他說，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪怎可一審判決就停職？

吳宗憲強調，地制法是一九九九年制定，貪汙治罪條例的財產來源不明罪後來才增訂，漏未一併修正地制法第七十八條，將較輕度之財產來源不明罪及行賄罪排除，顯有疏漏。

林姿妙昨也喊冤，這些債權人在院檢開庭時，都證明她只是借錢還錢，來源正正當當，哪來洗錢和財產來源不明？

國民黨：挺林上訴捍衛清白

記者鄭媁、蔡晉宇、林銘翰、王千豪／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審判十二年六月。國民黨表示，遺憾司法未能還給林姿妙公道，更擔憂林姿妙遭停職後，既有縣府政策無法順利推動，影響宜蘭發展；此案判決尚未確定，且當事人認為一審判決認事及用法皆有違誤，國民黨全力支持林姿妙上訴以捍衛清白。

民眾黨立委林國成說，圖利罪應該廢除，圖利罪範圍太籠統，只要替老百姓做事、給予一點利益，就要負起相關刑責，其實不盡公平。