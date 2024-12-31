林姿妙涉貪遭判刑控不正取供「威脅抓去關」 檢方：經得起檢驗

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審判決出爐，遭判犯貪汙治罪條例圖利、公務員財產來源不明以及特殊洗錢罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。林姿妙發聲明稿控訴檢方不正取供，對判決結果憤怒痛心；檢方表示，偵訊過程絕對經得起外界檢驗。

宜蘭地院一審宣判，林姿妙犯貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月，另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年、追徵不法所得3250萬元。

林姿妙控訴，廉政官教導證人在面對檢察官時如何應答，根本是廉政單位預謀誣陷；從偵訊光碟也一再發現，證人的回答只要不合檢察官的意，就會被威脅「要當被告」、「抓去關」，以此取得不利林的證詞，根本是不正取供，對判決憤怒、痛心，將提出上訴捍衛清白。