林姿妙依財產來源不明罪停職 立委吳宗憲：內政部政治操作

宜蘭縣長林姿妙被訴貪汙等罪，今判處有期徒刑12年6月，內政部依地方制度法規定，即日起停止林姿妙縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。國民黨立委吳宗憲表示，內政部居然以財產來源不明罪火速讓林姿妙停職，顯然是政治思考、政治操作。

吳宗憲表示，停職規定在地方制度法78條1項，先看刑度，財產來源不明罪比圖利罪輕非常多，既然比較重的圖利罪都要等到二審才停職，那比較輕的財產來源不明罪，怎麼可以一審判決就停職？

吳宗憲指出，財產來源不明罪須以構成收賄或圖利罪為前提，既然圖利罪一審判決都不能當作停職事由，更何況是以圖利罪為前提的財產來源不明罪。從比例原則觀察，地制法同條項2款，需判5年以上之罪才能停職，財產來源不明罪是5年以下之罪，卻解釋成要停職，顯然輕重失衡。

吳宗憲說，地制法是1999年制訂，貪汙治罪條例的財產來源不明罪及行賄罪是2011年才增訂的新罪，卻漏未一併修正地制法第78條，將較輕度之財產來源不明罪及行賄罪加以排除，顯有疏漏。

吳宗憲強調，執政黨應該要讓人民更信任司法才對，但最近看來，司法的表現卻反其道而行。林姿妙、桃園市前市長鄭文燦、新竹縣長楊文科或民眾黨主席柯文哲等人的案件，不管是哪一黨、不管是誰，他在受訪時，都提醒大家無罪推定原則，因他堅守無罪推定，任何人在判決確定前，都應該認定是無罪的。

吳宗憲呼籲，希望林姿妙和所屬公務員將來在訴訟時，都能盡力地提出有利事證，讓法官相信他們並無違法的意思，讓真相大白並獲得無罪判決。

另外，吳宗憲也說，林姿妙在過去6年的施政有目共睹，即便在縣長競選連任時，遭受司法機關的調查，甚至多次違反偵查不公開，造成未審先判的輿論，仍能以高票連任，顯見，愛民如子的林姿妙仍受到宜蘭縣民的信任與肯定。

最後，吳宗憲重申，無罪推定是我國刑事訴訟法的基本原則，不應對於涉訟中的被告落井下石，林姿妙請繼續堅持下去，他相信終有撥雲見日的一天。