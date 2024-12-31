林姿妙涉貪判刑12年半 綠指應道歉、藍堅信清白

宜蘭縣長林姿妙涉貪等案，法院判處合併執行12年6個月，褫奪公權6年。對此，民進黨宜蘭縣黨部指出，林姿妙應認罪道歉；國民黨宜蘭縣黨團表示，堅信其清白。

林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今天判處合併執行12年6個月，褫奪公權6年。

民進黨宜蘭縣黨部傍晚發布聲明指出，林姿妙對於大筆資金來源交代不清，卻不忘抨擊政治迫害，企圖影響司法公信力為己脫罪，不僅讓宜蘭淪為笑柄，更讓宜蘭「青天」名號蒙上陰影。林姿妙身為宜蘭縣首名因貪污遭停職縣長，她大動作喊冤破壞制度逾越法律，應承認失職、認罪並向全體縣民道歉。

聲明表示，林姿妙公私不分，讓宜蘭縣府成為家族利益工具，本應為縣民服務公權力變成少數集團私產，不僅對縣府形象造成嚴重損害，更影響政府機構運作與執行效率，盼宜蘭縣副縣長、代理縣長林茂盛讓停擺已久縣府重新運轉，重振公務員士氣，更要慎防林姿妙家族勢力繼續干預決策。

民進黨宜蘭縣議會黨團下午召開記者會，總召陳文昌指出，包括藍白公職在內，只要判決結果未如己意，就說政治迫害，民眾已習以為常，他理解但仍相信司法，尊重司法，盼林姿妙靜下來面對、好好檢討。

民進黨立委陳俊宇表示，縣市長做為地方政務重要「父母官」，應以人民利益為優先，而非個人或家族利益。宜蘭身為民主聖地，卻因縣長涉貪，名聲嚴重受損。此案牽涉多名縣府主管，重創縣府形象更打擊員工士氣，值得反思並提醒從政者以清廉為本，更盼司法早日還給宜蘭「青天」。

國民黨宜蘭縣議會黨團發布聲明指出，堅信林姿妙清白，相關證據未能證明有不法行為，判決結果更存在明顯政治干預，破壞司法公信力。黨團將全力支持上訴，呼籲全體國人與林姿妙站在一起，共同抵制不公不義的司法審判。正義可能會遲到但絕不缺席，台灣民主與法治不容被政治化的司法迫害踐踏。