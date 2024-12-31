林姿妙貪汙判刑 民進黨縣黨部：應認罪並向縣民道歉

宜蘭縣長林姿妙因貪汙案件遭判刑12年6個月，褫奪公權6年，林喊冤指是政治迫害，要上訴。民進黨縣黨部發出聲明，要求林姿妙應認罪，並向縣民道歉。

民進黨宜蘭縣黨部聲明指出，林姿妙交代不清楚大筆財產來源，卻不忘抨擊政治迫害，企圖影響司法公信力為自己脫罪，讓宜蘭淪為全國笑柄，也讓宜蘭的「青天」蒙上一層陰影。

縣黨部表示，林姿妙是縣史第一位因貪汙下台的縣長，讓宜蘭人顏面盡失；林姿妙公私不分，讓縣府淪為家族利益的工具，縣長女兒可以隨意指揮局處首長，甚至容許助理以「採購縣府標案」的名義，從事不當行為，讓原本應該為縣民服務的公權力，變成了少數利益集團的私產，縣長的貪汙行為已經對縣府形象造成嚴重損害，影響政府機構的運作和執行效率，要林姿妙「應認罪並向縣民道歉」。

縣黨部指出，林姿妙判刑，天理昭昭，卻也犧牲了縣府許許多多的高階主管，期盼代理縣長林茂盛2年拚6年，讓縣府重新運轉、重振公務員士氣。

民進黨宜蘭立委陳俊宇說，宜蘭作為民主聖地，本應成為其他縣市的表率，然而因為縣長涉貪案件，過去兩年多來，宜蘭縣的名聲與榮耀受到嚴重損害。尤其此案牽涉多位縣府主管，不僅重創縣府形象，也對所有公務同仁的士氣造成極大打擊。

陳俊宇表示，這是一個值得深刻反思的時刻，提醒我們從政者必須以清廉為本，以民為先，唯有如此，才能不負人民的信任。