快訊

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

林姿妙貪汙判刑 民進黨縣黨部：應認罪並向縣民道歉

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。記者胡經周／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。記者胡經周／攝影

宜蘭縣長林姿妙貪汙案件遭判刑12年6個月，褫奪公權6年，林喊冤指是政治迫害，要上訴。民進黨縣黨部發出聲明，要求林姿妙應認罪，並向縣民道歉。

民進黨宜蘭縣黨部聲明指出，林姿妙交代不清楚大筆財產來源，卻不忘抨擊政治迫害，企圖影響司法公信力為自己脫罪，讓宜蘭淪為全國笑柄，也讓宜蘭的「青天」蒙上一層陰影。

縣黨部表示，林姿妙是縣史第一位因貪汙下台的縣長，讓宜蘭人顏面盡失；林姿妙公私不分，讓縣府淪為家族利益的工具，縣長女兒可以隨意指揮局處首長，甚至容許助理以「採購縣府標案」的名義，從事不當行為，讓原本應該為縣民服務的公權力，變成了少數利益集團的私產，縣長的貪汙行為已經對縣府形象造成嚴重損害，影響政府機構的運作和執行效率，要林姿妙「應認罪並向縣民道歉」。

縣黨部指出，林姿妙判刑，天理昭昭，卻也犧牲了縣府許許多多的高階主管，期盼代理縣長林茂盛2年拚6年，讓縣府重新運轉、重振公務員士氣。

民進黨宜蘭立委陳俊宇說，宜蘭作為民主聖地，本應成為其他縣市的表率，然而因為縣長涉貪案件，過去兩年多來，宜蘭縣的名聲與榮耀受到嚴重損害。尤其此案牽涉多位縣府主管，不僅重創縣府形象，也對所有公務同仁的士氣造成極大打擊。

陳俊宇表示，這是一個值得深刻反思的時刻，提醒我們從政者必須以清廉為本，以民為先，唯有如此，才能不負人民的信任。

林姿妙 民進黨 洗錢 貪汙

延伸閱讀

林姿妙涉貪案一審宣判…收賄變圖利 宜檢研議是否上訴

林姿妙停職 民進黨議會黨團喊話：代理縣長廢除家族干政

林姿妙涉貪案關鍵2／犯財產來源不明罪遭停職 縣市長史上第一遭

6年前當選成為宜蘭首任女縣長 林姿妙涉貪案大事記

相關新聞

林姿妙涉貪案關鍵2／犯財產來源不明罪遭停職 縣市長史上第一遭

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務...

林姿妙有罪「檢」、「廉」誰成事？ 一段辦案秘辛流出

宜蘭縣長林姿妙被訴貪汙違背職務收賄等罪，今天判處有期徒刑12年6月。據知，檢廉單位當初辦案時，雙方意見時有扞挌，程序到實...

內政部：林姿妙即日停職由副縣長代理 期間不核給半數俸額

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今判處合併執行12年6個月，褫...

林姿妙涉貪遭判刑發上萬字聲明 6大筆錄不實、7大錯誤：一定提出上訴

宜蘭縣長林姿妙得知被判刑後發出書面聲明，感到非常心痛，台灣司法已經被政治綁架，不問事實、不看證據，就能隨便冠上莫須有的罪...

林姿妙貪汙判刑 民進黨縣黨部：應認罪並向縣民道歉

宜蘭縣長林姿妙因貪汙案件遭判刑12年6個月，褫奪公權6年，林喊冤指是政治迫害，要上訴。民進黨縣黨部發出聲明，要求林姿妙應...

林姿妙涉貪案一審宣判…收賄變圖利 宜檢研議是否上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。