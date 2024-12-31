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林姿妙涉貪案一審宣判…收賄變圖利 宜檢研議是否上訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭地檢署表示，待收到判決書後，將研議是否上訴。本報資料照
宜蘭地檢署表示，待收到判決書後，將研議是否上訴。本報資料照

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。宜蘭地檢署原本起訴法條是收賄罪，法院則是判圖利罪，宜檢表示，收到判決書後將研議是否上訴。

宜蘭地檢署起訴林姿妙的法條是貪汙治罪條例收賄罪，罪輕本刑10年以上，宜檢也求處20年徒刑、褫奪公權5年；宜蘭地院認為收賄部分證據不足，然而圖利事證明確，變更林所犯法條為圖利罪，圖利部分判處有期徒刑7年、褫奪公權6年。

宜蘭地檢署表示，待收到判決書後，將研議是否上訴。

法界人士認為，宜檢必然上訴，除了林姿妙與其他被判有罪的公務員，唯一獲判無罪的時任建設處代理處長黃志良，應該也在檢方上訴範圍內；另外檢方上訴應該還是會爭取用收賄罪來辦林，畢竟收賄與圖利刑度差異甚大。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。記者胡經周／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。記者胡經周／攝影

林姿妙 洗錢 貪汙

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