林姿妙涉貪案一審宣判…收賄變圖利 宜檢研議是否上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。宜蘭地檢署原本起訴法條是收賄罪，法院則是判圖利罪，宜檢表示，收到判決書後將研議是否上訴。

宜蘭地檢署起訴林姿妙的法條是貪汙治罪條例收賄罪，罪輕本刑10年以上，宜檢也求處20年徒刑、褫奪公權5年；宜蘭地院認為收賄部分證據不足，然而圖利事證明確，變更林所犯法條為圖利罪，圖利部分判處有期徒刑7年、褫奪公權6年。

宜蘭地檢署表示，待收到判決書後，將研議是否上訴。